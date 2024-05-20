Хави поделился своими мыслями по поводу потери чемпионского титула Ла Лиги

Хави Эрнандес. Фото: twitter.com/FCBarcelona

Главный тренер испанской "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал потерю чемпионского титула Ла Лиги в нынешнем сезоне. Кроме того, он назвал "Реал Мадрид" одной из лучших команд сезона.

Об этом пишет издание Getfootball.

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В этом сезоне каталонская "Барселона" лишилась чемпионского титула, вылетела из Кубка Испании и Лиги Чемпионов на стадии четвертьфинала. О неудачном выступлении команды в еврокубках и победе главных противников высказался Хави. После победы над "Райо Вальекано" (3:0) журналисты спросили Хави о его отношении к победе "Реала" в Ла Лиге.

В ответ тренер отметил, что приятно удивлен существенным прогрессом мадридского "Реала".

"В этом сезоне все изменил Реал Мадрид. Они провели исторический сезон. Мы играем против одной из лучших команд, финалистов Лиги чемпионов. Мы соревнуемся против суперкоманды. Поздравляем Реал Мадрид с победой в Ла Лиге", — заявил он.

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