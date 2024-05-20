Хаві поділився своїми думками щодо втрати чемпіонського титулу Ла Ліги

Хаві Ернандес. Фото: twitter.com/FCBarcelona

Головний тренер іспанської "Барселони" Хаві Ернандес прокоментував втрату чемпіонського титулу Ла-Ліги в цьому сезоні. Крім цього, він назвав "Реал Мадрид" однією із найкращих команд сезону.

Про це пише видання Getfootball.

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В цьому сезоні каталонська "Барселона" втратила чемпіонський титул, вилетіла із Кубка Іспанії та Ліги Чемпіонів на стадії чвертьфіналу. Про невдалий виступ команди у єврокубках та перемогу головних супротивників висловився Хаві. Після перемоги над "Райо Вальєкано" (3:0) журналісти запитали Хаві про його ставлення до перемоги "Реалу" в Ла Лізі.

У відповідь тренер зазначив, що приємно вражений суттєвим прогресом мадридського "Реалу".

"Цього сезону все змінив Реал Мадрид. Вони провели історичний сезон. Ми граємо проти однієї з найкращих команд, фіналістів Ліги чемпіонів. Ми змагаємося проти суперкоманди. Вітаємо Реал Мадрид з перемогою в Ла Лізі", — заявив він.

Наразі у "Барселоні" вирішують, чи змінять головного тренера влітку 2024 року.

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