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Хаві відверто прокоментував чемпіонство Реала та провал Барселони

20 травня 2024 18:05
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Хаві поділився своїми думками щодо втрати чемпіонського титулу Ла Ліги
Хаві Ернандес. Фото: twitter.com/FCBarcelona
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Головний тренер іспанської "Барселони" Хаві Ернандес прокоментував втрату чемпіонського титулу Ла-Ліги в цьому сезоні. Крім цього, він назвав "Реал Мадрид" однією із найкращих команд сезону.

Про це пише видання Getfootball.

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В цьому сезоні каталонська "Барселона" втратила чемпіонський титул, вилетіла із Кубка Іспанії та Ліги Чемпіонів на стадії чвертьфіналу. Про невдалий виступ команди у єврокубках та перемогу головних супротивників висловився Хаві. Після перемоги над "Райо Вальєкано" (3:0) журналісти запитали Хаві про його ставлення до перемоги "Реалу" в Ла Лізі.

У відповідь тренер зазначив, що приємно вражений суттєвим прогресом мадридського "Реалу". 

"Цього сезону все змінив Реал Мадрид. Вони провели історичний сезон. Ми граємо проти однієї з найкращих команд, фіналістів Ліги чемпіонів. Ми змагаємося проти суперкоманди. Вітаємо Реал Мадрид з перемогою в Ла Лізі", — заявив він. 

Наразі у "Барселоні" вирішують, чи змінять головного тренера влітку 2024 року. 

Нагадаємо, "Динамо" влітку продасть Шапаренка — де гратиме Микола.

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Забарний закінчив сезон у складі "Борнмута" та назвав наступну мету.

Іспанія
Реал Мадрид
Барселона
Іспанська Ла Ліга
Хаві Ернандес

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