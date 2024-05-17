Скандал у Барселоні — Хаві все ж таки відправлять у відставку

Президент "Барселони" Жоан Лапорта та тренер Хаві Ернандес. Фото: Reuters/Albert Gea

Керівництво каталонської "Барселони" знову змінило рішення з приводу кандидатури Хаві Ернандеса як головний тренер команди на наступний сезон. Над молодим наставником вкотре згустилися хмари.

Президент "Барселони" Жоан Лапорта ухвалив рішення про відставку Хаві, повідомляє Mundo Deportivo.

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Головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес розлютив керівництво клубу під час однієї з пресконференцій. Наставник натякнув на те, що управління клубом ведеться не так, як хотілося б уболівальникам та футболістам. Ці слова викликали негативні наслідки для 44-річного фахівця.

Хаві Ернандес із братом на тренерській лаві. Фото: Reuters/Albert Gea

Дострокове звільнення Хаві

Ще нещодавно "Барселона" оголосила, що не змінюватиме тренера влітку цього року. Однак тепер ситуація вкотре змінилася. Іспанські журналісти повідомляють, що президент клубу Жоан Лапорта дуже розлютився на тренера. Він уже попросив спортивного директора Деку знайти нового наставника.

Ситуація ускладнюється тим, що багато футболістів "Барселони" хочуть, щоб Хаві залишився. Вболівальники дотримуються тієї самої думки. У каталонському клубі вболівальники сплачують членські внески та мають право голосу під час затвердження важливих рішень.

Наразі не відомо, хто може замінити Хаві на посаді головного тренера "Барселони". Серед кандидатів на цю посаду називали німця "Хансі" Фліка, наставника "Барселони Б" Рафаеля Маркеса та Тьяго Мотту з італійської "Болоньї".

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