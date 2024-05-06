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Барселона вирішувала звільнити Хаві та продати частину гравців — про кого йдеться

6 травня 2024 18:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Барселона вирішувала звільнити Хаві та продати частину гравців — про кого йдеться
Голкіпер Тер Штеген під час тренування. Фото: Reuters/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво каталонської "Барселони" розчароване вильотом команди з Ліги чемпіонів та черговою поразкою від "Жирони" у чемпіонаті Іспанії. Якщо невдалі результати продовжаться, на "синьо-гранатових" чекатимуть серйозні зміни.

Головного тренера команди Хаві Ернандеса можна звільнити, повідомляє Diario AS.

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Хаві Ернандес у середині цього сезону на тлі серії невдалих результатів оголосив про те, що влітку достроково піде з клубу. Однак після цього "Барселона" перестала втрачати очки й дійшло до того, що тренер змінив рішення і розповів, що залишиться в Каталонії.

Хаві Ернандеса можуть звільнити з Барселони
Хаві незадоволений грою "Барселони". Фото: Reuters/Albert Gea

З'явилися нові чутки про звільнення 44-річного фахівця. Цього разу таке рішення може ухвалити керівництво "Барселони" на чолі з президентом клубу Жоаном Лапортою.

"Барселона" знову у кризі

Минулими вихідними "синьо-гранатові" вдруге в сезоні програли "Жироні" з рахунком 2:4. Це дозволило команді Мічела Санчеса піднятися на друге місце у турнірній таблиці, а "Барселона" опустилася на третій рядок.

Лапорта поставив перед Хаві умову зайняти за підсумками сезону друге місце в турнірній таблиці. Якщо цього не станеться, наставника відправлять у відставку.

Роберт Левандовський може піти з Барселони
"Барселона" може продати Роберта Левандовського Фото: Reuters/Albert Gea

Також "Барселона" продасть деяких футболістів основного складу. Йдеться про таких гравців, як Рональд Араухо, Френкі Де Йонг, Сержі Роберто та Роберт Левандовський. Клуб не викуповуватиме контракти Жоау Канселу та Жоау Фелікса. Також не виключено, що "Барса" продасть Педрі Гонсалеса та Марка-Андре Тер Штегена, якщо отримає вигідні пропозиції.

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Роберт Левандовський
Барселона
Хаві Ернандес
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