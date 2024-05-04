Жирона влітку підпише одного з лідерів Барселони для конкуренції із Циганковим

Футболісти "Барселони" перед матчем. Фото: instagram.com/sergiroberto/

Каталонські "Барселона" та "Жирона" можуть продовжити обмін футболістами. Влітку Одразу два гравці "синьо-гранатових" матимуть можливість приєднатися до команди Мічела Санчеса.

"Жирона" цікавиться капітаном "Барселони", повідомляє Marca.

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Вихованець "Барселони" Сержі Роберто влітку може змінити один каталонський клуб на інший. У нього закінчується контракт із "синьо-гранатовими". Досвідчений 32-річний півзахисник веде переговори про продовження угоди, але має інший варіант продовження кар'єри.

Капітан "Барси" у "Жироні"

Представники "Жирони" також контактують з агентами Сержі Роберто. Головний тренер Мічел Санчес готовий зробити хавбека одним із футболістів, навколо яких буде побудовано гру "Жирони" наступного сезону.

Серж Роберто проти Кіліана Мбаппе. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Водночас Сержі Роберто не гарантовано місце в основі "Барселони". Хаві Ернандес розраховує на досвідченого півзахисника як гравця ротації. Ветерану доведеться зробити найскладніший вибір. Окрім Роберто, "Жирона" хоче повернути з "Барселони" та Оріоля Ромеу.

У сезоні 2023/2024 Сержі Роберто зіграв у всіх турнірах 20 матчів, забив 3 голи та зробив 2 результативні передачі.

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