Жирона летом подпишет одного из лидеров Барселоны для конкуренции с Цыганковым
Каталонские "Барселона" и "Жирона" могут продолжить обмен футболистами. Летом сразу два игрока "сине-гранатовых" получат возможность присоединиться к команде Мичела Санчеса.
"Жирона" интересуется капитаном "Барселоны", сообщает Marca.
Воспитанник "Барселоны" Сержи Роберто летом может сменить один каталонский клуб на другой. У него заканчивается контракт с "сине-гранатовыми". Опытный 32-летний полузащитник ведет переговоры о продлении соглашения, но у него есть и другой вариант продолжения карьеры.
Капитан "Барсы" в "Жироне"
Представители "Жироны" тоже контактируют с агентами Сержи Роберто. Главный тренер Мичел Санчес готов сделать хавбека одним из футболистов, вокруг которых будет построена игра "Жироны" в следующем сезоне.
В то же время Сержи Роберто не гарантировано место в основе "Барселоны". Хави Эрнандес рассчитывает на опытного полузащитника в качестве игрока ротации. Ветерану придется сделать сложный выбор. Помимо Роберто, "Жирона" хочет вернуть из "Барселоны" и Ориоля Ромеу.
В сезоне 2023/2024 Сержи Роберто сыграл во всех турнирах 20 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
Напомним, Зинченко летом сменит клуб — кому "Арсенал" продаст игрока.
Лунин больше не сыграет за "Реал" в Ла Лиге — Анчелотти принял важное решение.
"Жирона" назвала стоимость Довбика — появился первый претендент.
Хаби Алонсо неожиданно заговорил об уходе из "Байера" после победы над "Ромой".
Суркиса резко раскритиковали из-за трансфера Шапаренко.
Почеттино оценил игру Мудрика в победном матче с "Тоттенхэмом".
Читайте Новини.LIVE!