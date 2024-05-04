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Жирона летом подпишет одного из лидеров Барселоны для конкуренции с Цыганковым

4 мая 2024 13:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жирона летом подпишет одного из лидеров Барселоны для конкуренции с Цыганковым
Футболисты "Барселоны" перед матчем. Фото: instagram.com/sergiroberto/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Каталонские "Барселона" и "Жирона" могут продолжить обмен футболистами. Летом сразу два игрока "сине-гранатовых" получат возможность присоединиться к команде Мичела Санчеса. 

"Жирона" интересуется капитаном "Барселоны", сообщает Marca

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Воспитанник "Барселоны" Сержи Роберто летом может сменить один каталонский клуб на другой. У него заканчивается контракт с "сине-гранатовыми". Опытный 32-летний полузащитник ведет переговоры о продлении соглашения, но у него есть и другой вариант продолжения карьеры. 

Капитан "Барсы" в "Жироне" 

Представители "Жироны" тоже контактируют с агентами Сержи Роберто. Главный тренер Мичел Санчес готов сделать хавбека одним из футболистов, вокруг которых будет построена игра "Жироны" в следующем сезоне. 

Сержи Роберто может уйти из Барселоны
Сержи Роберто против Килиана Мбаппе. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

В то же время Сержи Роберто не гарантировано место в основе "Барселоны". Хави Эрнандес рассчитывает на опытного полузащитника в качестве игрока ротации. Ветерану придется сделать сложный выбор. Помимо Роберто, "Жирона" хочет вернуть из "Барселоны" и Ориоля Ромеу. 

В сезоне 2023/2024 Сержи Роберто сыграл во всех турнирах 20 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.  

Напомним, Зинченко летом сменит клуб — кому "Арсенал" продаст игрока. 

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