Жирона летом подпишет одного из лидеров Барселоны для конкуренции с Цыганковым

Футболисты "Барселоны" перед матчем. Фото: instagram.com/sergiroberto/

Каталонские "Барселона" и "Жирона" могут продолжить обмен футболистами. Летом сразу два игрока "сине-гранатовых" получат возможность присоединиться к команде Мичела Санчеса.

"Жирона" интересуется капитаном "Барселоны", сообщает Marca.

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Воспитанник "Барселоны" Сержи Роберто летом может сменить один каталонский клуб на другой. У него заканчивается контракт с "сине-гранатовыми". Опытный 32-летний полузащитник ведет переговоры о продлении соглашения, но у него есть и другой вариант продолжения карьеры.

Капитан "Барсы" в "Жироне"

Представители "Жироны" тоже контактируют с агентами Сержи Роберто. Главный тренер Мичел Санчес готов сделать хавбека одним из футболистов, вокруг которых будет построена игра "Жироны" в следующем сезоне.

Сержи Роберто против Килиана Мбаппе. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

В то же время Сержи Роберто не гарантировано место в основе "Барселоны". Хави Эрнандес рассчитывает на опытного полузащитника в качестве игрока ротации. Ветерану придется сделать сложный выбор. Помимо Роберто, "Жирона" хочет вернуть из "Барселоны" и Ориоля Ромеу.

В сезоне 2023/2024 Сержи Роберто сыграл во всех турнирах 20 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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