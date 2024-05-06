Барселона решала уволить Хави и продать часть игроков — о ком речь

Голкипер Тер Штеген во время тренировки. Фото: Reuters/Albert Gea

Руководство каталонской "Барселоны" разочаровано вылетом команды из Лиги чемпионов и очередному поражению от "Жироны" в чемпионате Испании. Если неудачные результаты продолжатся, "сине-гранатовых" будут ждать серьезные изменения.

Главный тренер команды Хави Эрнандес может быть уволен, сообщает Diario AS.

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Хави Эрнандес в середине этого сезона на фоне серии неудачных результатов объявил о том, что летом досрочно уйдет из клуба. Однако после этого "Барселона" перестала терять очки, и дошло до того, что тренер изменил решение и рассказал, что останется в Каталонии.

Хави недоволен игрой "Барселоны". Фото: Reuters/Albert Gea

Появились новые слухи об уходе 44-летнего специалиста. На этот раз такое решение может принять руководство "Барселоны" во главе с президентом клуба Жоаном Лапортой.

"Барселона" снова в кризисе

В прошлые выходные "сине-гранатовые" во второй раз в сезоне проиграли "Жироне" со счетом 2:4. Это позволило команде Мичела Санчеса подняться на второе место в турнирной таблице, а "Барселона" опустилась на третью строчку.

Лапорта поставил перед Хави условие занять по итогам сезона второе место в турнирной таблице. Если этого не произойдет, наставника отправят в отставку.

"Барселона" может продать Роберта Левандовского. Фото: Reuters/Albert Gea

Также "Барселона" продаст несколько футболистов основного состава. Речь идет о таких игроках, как Рональд Араухо, Фрэнки Де Йонг, Сержи Роберто и Роберт Левандовский. Клуб не будет выкупать контракты Жоау Канселу и Жоау Феликса. Также не исключено, что "Барса" продаст Педри Гонсалеса и Марка-Андре Тер Штегена, если получит по ним выгодное предложение.

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