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Барселона решала уволить Хави и продать часть игроков — о ком речь

6 мая 2024 18:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Барселона решала уволить Хави и продать часть игроков — о ком речь
Голкипер Тер Штеген во время тренировки. Фото: Reuters/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство каталонской "Барселоны" разочаровано вылетом команды из Лиги чемпионов и очередному поражению от "Жироны" в чемпионате Испании. Если неудачные результаты продолжатся, "сине-гранатовых" будут ждать серьезные изменения. 

Главный тренер команды Хави Эрнандес может быть уволен, сообщает Diario AS

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Хави Эрнандес в середине этого сезона на фоне серии неудачных результатов объявил о том, что летом досрочно уйдет из клуба. Однако после этого "Барселона" перестала терять очки, и дошло до того, что тренер изменил решение и рассказал, что останется в Каталонии. 

Хави Эрнандеса могут уволить из Барселоны
Хави недоволен игрой "Барселоны". Фото: Reuters/Albert Gea

Появились новые слухи об уходе 44-летнего специалиста. На этот раз такое решение может принять руководство "Барселоны" во главе с президентом клуба Жоаном Лапортой. 

"Барселона" снова в кризисе 

В прошлые выходные "сине-гранатовые" во второй раз в сезоне проиграли "Жироне" со счетом 2:4. Это позволило команде Мичела Санчеса подняться на второе место в турнирной таблице, а "Барселона" опустилась на третью строчку. 

Лапорта поставил перед Хави условие занять по итогам сезона второе место в турнирной таблице. Если этого не произойдет, наставника отправят в отставку. 

Роберт Левандовский может уйти из Барселоны
"Барселона" может продать Роберта Левандовского. Фото: Reuters/Albert Gea

Также "Барселона" продаст несколько футболистов основного состава. Речь идет о таких игроках, как Рональд Араухо, Фрэнки Де Йонг, Сержи Роберто и Роберт Левандовский. Клуб не будет выкупать контракты Жоау Канселу и Жоау Феликса. Также не исключено, что "Барса" продаст Педри Гонсалеса и Марка-Андре Тер Штегена, если получит по ним выгодное предложение. 

Напомним, Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом.

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Роберт Левандовский
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Хави Эрнандес
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