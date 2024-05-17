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Скандал в Барселоне — Хави все же отправят в отставку

17 мая 2024 11:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Скандал в Барселоне — Хави все же отправят в отставку
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта и тренер Хави Эрнандес. Фото: Reuters/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство каталонской "Барселоны" снова изменило решение по поводу кандидатуры Хави Эрнандеса в качестве главного тренера команды на следующий сезон. Над молодым наставником в очередной раз сгустились тучи. 

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта принял решение об отставке Хави, сообщает Mundo Deportivo

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Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес разозлил руководство клуба во время одной из пресс-конференций. Наставник намекнул на то, что управление клубом ведется не так, как хотелось бы болельщикам и футболистам. Эти слова вызвали негативные последствия для 44-летнего специалиста. 

Хави Эрнандес
Хави Эрнандес с братом на тренерской скамейке. Фото: Reuters/Albert Gea

Досрочное увольнение Хави 

Еще недавно "Барселона" объявила, что не будет менять тренера летом этого года. Однако теперь ситуация в очередной раз изменилась. Испанские журналисты сообщают, что президент клуба Жоан Лапорта очень зол на тренера. Он уже попросил спортивного директора Деку найти нового наставника. 

Ситуация осложняется тем, что многие футболисты "Барселоны" хотят, чтобы Хави остался. Болельщики придерживаются того же мнения. Важно напомнить, что в каталонской клубе болельщики платят членские взносы и имеют право голоса во время утверждения важных решений. 

Пока не известно, кто может заменить Хави в должности главного тренера "Барселоны". Среди кандидатов на этот пост называли немца "Ханси" Флика, наставника "Барселоны Б" Рафаэля Маркеса и Тьяго Мотту из итальянской "Болоньи". 

Напомним, Забарным интересуется один из самых титулованных клубов АПЛ. 

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спорт
футбол
Барселона
Хави Эрнандес
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