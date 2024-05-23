Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Флик отказался от работы в Челси, чтобы возглавить Барселону arrow

Флик отказался от работы в Челси, чтобы возглавить Барселону

23 мая 2024 10:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Флик отказался от работы в Челси, чтобы возглавить Барселону
Тренер Ханс-Дитер Флик во время матча. Фото: instagram.com/hansiflickpage/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство каталонской "Барселоны" в ближайшее время объявит об отставке Хави Эрнандеса. Новым главным тренером команды станет Ханс-Дитер Флик. 

Немецкий наставник уже согласился на условия контракта с "Барселоной", сообщает Mundo Deportivo

Читайте также:

Ханс-Дитер Флик был главным кандидатом на замену Хави Эрнандесу в "Барселоне", однако месяц назад президент клуба Жоан Лапорта передумал менять тренера. Однако ситуация снова изменилась, и теперь немецкий специалист очень близок к тому, чтобы возглавить "сине-гранатовых". 

Барселона
Футболисты "Барселоны" празднуют победу. Фото: Reuters/Albert Gea

Условия контракта Флика с "Барселоной" 

Спортивный директор каталонского клуба Деку и координатор по футболу Боян Кркич ведут переговоры с "Ханси" Фликом в Англии. Бывший тренер сборной Германии прилетел туда ради ужина с владельцем "Челси", однако "Барселона" перехватила инициативу у лондонского клуба. 

Немецкому наставнику предложат контракт на два года с возможностью дальнейшего продления соглашения. Если стороны пожмут друг другу руки, официально об этом объявят в начале июня. 

"Барселоне" осталось сыграть только один матч в Ла Лиге в этом сезоне. Вне зависимости от исхода противостояния с "Севильей" (26 мая) Хави Эрнандеса отправят в отставку. Именно Ханс-Дитер Флик является главным кандидатом на пост главного тренера "Барселоны". 

Напомним, Роналду перейдет в "Байер" — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиану. 

Мудрик может уйти из "Челси" вслед за Почеттино — на Михаила претендует топ-клуб.

Мудрик узнал, кто возглавит "Челси"

В "Жироне" разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера.

спорт
футбол
Барселона
Испанская Ла Лига
тренер
Ханс-Дитер Флик

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ