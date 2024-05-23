Флик отказался от работы в Челси, чтобы возглавить Барселону

Тренер Ханс-Дитер Флик во время матча. Фото: instagram.com/hansiflickpage/

Руководство каталонской "Барселоны" в ближайшее время объявит об отставке Хави Эрнандеса. Новым главным тренером команды станет Ханс-Дитер Флик.

Немецкий наставник уже согласился на условия контракта с "Барселоной", сообщает Mundo Deportivo.

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Ханс-Дитер Флик был главным кандидатом на замену Хави Эрнандесу в "Барселоне", однако месяц назад президент клуба Жоан Лапорта передумал менять тренера. Однако ситуация снова изменилась, и теперь немецкий специалист очень близок к тому, чтобы возглавить "сине-гранатовых".

Футболисты "Барселоны" празднуют победу. Фото: Reuters/Albert Gea

Условия контракта Флика с "Барселоной"

Спортивный директор каталонского клуба Деку и координатор по футболу Боян Кркич ведут переговоры с "Ханси" Фликом в Англии. Бывший тренер сборной Германии прилетел туда ради ужина с владельцем "Челси", однако "Барселона" перехватила инициативу у лондонского клуба.

Немецкому наставнику предложат контракт на два года с возможностью дальнейшего продления соглашения. Если стороны пожмут друг другу руки, официально об этом объявят в начале июня.

"Барселоне" осталось сыграть только один матч в Ла Лиге в этом сезоне. Вне зависимости от исхода противостояния с "Севильей" (26 мая) Хави Эрнандеса отправят в отставку. Именно Ханс-Дитер Флик является главным кандидатом на пост главного тренера "Барселоны".

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