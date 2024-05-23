Реал нашел замену Тони Кроосу — речь идет о звезде футбола

Тренер Карло Анчелотти и Тони Кроос. Фото: Reuters/Susana Vera

Тренерский штаб мадридского "Реала" определился с футболистом, который сможет заменить в команде Тони Крооса. Немецкий ветеран решил завершить карьеру летом этого года.

Йозуа Киммих может стать первым новичком "Реала", сообщает Diario AS.

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Полузащитник сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих стал приоритетной целью "Реала" на летнем трансферном рынке. Испанский клуб готовит немецкой команде щедрое предложение по переходу 29-летнего футболиста.

Сколько "Реал" заплатит за Киммиха

Главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти сообщил президенту клуба Флорентино Пересу, что необходимо срочно найти замену Тони Кроосу. "Реал" быстро определился с кандидатурой футболиста, который обладает похожими игровыми характеристиками.

Йозуа Киммих во время матча ха "Баварию". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Киммих еще несколько месяцев назад объявил о желании сменить клуб. Фаворитом в борьбе за игрока была "Барселона", но "Реал" перехватил инициативу. "Королевский клуб" готов заплатить за полузащитника около 70 млн евро.

В сезоне 2023/2024 Киммих сыграл за "Баварию" 43 матча во всех турнирах. Он забил 2 гола и сделал 9 результативных передач. Альтернативной кандидатурой для "Реала" стал Родри из "Манчестер Сити".

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