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Усик віддав дітям свої чемпіонські пояси

23 травня 2024 12:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик віддав дітям свої чемпіонські пояси
Олександр Усик відповідає на запитання журналістів. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український спортсмен Олександр Усик відновлюється у родинному колі після бою з Тайсоном Ф'юрі. Боксер став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Усик на своїй сторінці в Instagram показав, як відпочиває після важкого поєдинку.

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Минулими вихідними Олександр Усик здобув перемогу над Тайсоном Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Українець відправив суперника в нокаут і став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Діти Олександра Усика
Діти Олександра Усика з поясами. Фото: instagram.com/usykaa/

Усик після бою з Ф'юрі

У ході бою з британцем український боксер пропустив кілька важких ударів, внаслідок чого йому знадобилася допомога лікарів. Попри це Олександр Усик відповів на запитання журналістів і підтвердив, що у жовтні можливий реванш із Тайсоном Ф'юрі.

Декілька днів потому Усик вже відпочиває разом із членами своєї великої родини. Олександр опублікував фотографію із синами, які приміряють два з п'яти чемпіонських поясів, якими володіє Усик.

Олександр та його дружина Катерина виховують чотирьох дітей. Старша дочка Єлизавета народилася 2010 року, Кирило народився 2013 року, Михайло — 2015 року, а дочка Марія — 2024 року.

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спорт
Олександр Усик
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Тайсон Ф'юрі
Катерина Усик
Бій Усик — Ф'юрі

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