Усик віддав дітям свої чемпіонські пояси

Олександр Усик відповідає на запитання журналістів. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Український спортсмен Олександр Усик відновлюється у родинному колі після бою з Тайсоном Ф'юрі. Боксер став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Усик на своїй сторінці в Instagram показав, як відпочиває після важкого поєдинку.

Читайте також:

Минулими вихідними Олександр Усик здобув перемогу над Тайсоном Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Українець відправив суперника в нокаут і став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Діти Олександра Усика з поясами. Фото: instagram.com/usykaa/

Усик після бою з Ф'юрі

У ході бою з британцем український боксер пропустив кілька важких ударів, внаслідок чого йому знадобилася допомога лікарів. Попри це Олександр Усик відповів на запитання журналістів і підтвердив, що у жовтні можливий реванш із Тайсоном Ф'юрі.

Декілька днів потому Усик вже відпочиває разом із членами своєї великої родини. Олександр опублікував фотографію із синами, які приміряють два з п'яти чемпіонських поясів, якими володіє Усик.

Олександр та його дружина Катерина виховують чотирьох дітей. Старша дочка Єлизавета народилася 2010 року, Кирило народився 2013 року, Михайло — 2015 року, а дочка Марія — 2024 року.

Нагадаємо, Роналду перейде в "Баєр" — Хабі Алонсо зацікавлений у Кріштіану.

"Реал" знайшов заміну Тоні Кроосу — йдеться про зірку футболу.

Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.

Мудрик дізнався, хто очолить "Челсі".

Флік відмовився від роботи в "Челсі", щоб очолити "Барселону".