Усик отдал детям свои чемпионские пояса

Александр Усик отвечает на вопросы журналистов. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Украинский спортсмен Александр Усик восстанавливается в кругу семьи после боя с Тайсоном Фьюри. Боксер стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Усик на своей странице в Instagram показал, как отдыхает после тяжелого поединка.

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В минувшие выходные Александр Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри раздельным решением судей. Украинец отправил соперника в нокаут и стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Дети Александра Усика с поясами. Фото: instagram.com/usykaa/

Усик после боя с Фьюри

В ходе боя с британцем украинский боксер пропустил несколько тяжелым ударов, в результате чего ему понадобилась помощь врачей. Несмотря на это Александр Усик ответил на вопросы журналистов и подтвердил, что в октябре возможен реванш с Тайсоном Фьюри.

Несколько дней спустя Усик уже отдыхает вместе с членами своей большой семьи. Александр опубликовал фотографию с сыновьями, которые примеряют два из пяти чемпионских поясов, которыми владеет Усик.

Александр и его жена Екатерина воспитывают четырех детей. Старшая дочь Елизавета родилась в 2010 году, Кирилл родился в 2013 году, Михаил — в 2015, а дочь Мария — в 2024 году.

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