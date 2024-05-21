Усик показал, как выглядят его кулаки после победы над Фьюри

Боксёр Александр Усик. Фото: x.com/Turki_alalshikh

Украинский боксер Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри поделился с поклонниками новым фото. Он показал, как выглядят его раненые кулаки после поединка.

Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в сети Instagram.

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Абсолютный чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе разместил фото, на котором показал свои руки через два дня после победы над британцем Тайсоном Фьюри.

Усик оставил сообщение без комментариев.

Александр Усик. Фото: Instagram usykaa

Победа над Фьюри 19 мая принесла Усику титул абсолютного чемпиона мира. До этого украинец владел поясами чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в тяжелом весе.

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