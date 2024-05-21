Усик показал, как выглядят его кулаки после победы над Фьюри

Усик показал состояние своих рук после боя с Тайсоном Фьюри
Украинский боксер Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри поделился с поклонниками новым фото. Он показал, как выглядят его раненые кулаки после поединка.
Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в сети Instagram.
Усик после боя с Фьюри
Абсолютный чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе разместил фото, на котором показал свои руки через два дня после победы над британцем Тайсоном Фьюри.
Усик оставил сообщение без комментариев.
Победа над Фьюри 19 мая принесла Усику титул абсолютного чемпиона мира. До этого украинец владел поясами чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в тяжелом весе.
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