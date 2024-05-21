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Усик показал состояние своих рук после боя с Тайсоном Фьюри

21 мая 2024 15:51
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Усик показал, как выглядят его кулаки после победы над Фьюри
Боксёр Александр Усик. Фото: x.com/Turki_alalshikh
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Украинский боксер Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри поделился с поклонниками новым фото. Он показал, как выглядят его раненые кулаки после поединка.

Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в сети Instagram.

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Усик после боя с Фьюри

Абсолютный чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе разместил фото, на котором показал свои руки через два дня после победы над британцем Тайсоном Фьюри.

Усик оставил сообщение без комментариев.

Усик
Александр Усик. Фото: Instagram usykaa

Победа над Фьюри 19 мая принесла Усику титул абсолютного чемпиона мира. До этого украинец владел поясами чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в тяжелом весе.

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Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

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