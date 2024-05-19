Усик — Ф'юрі — в мережі з'явились оцінки від суддів за бій

Усик та Клімас. Фото: Reuters

Після поєдинку за титуо абсолютного чемпіону світу у надважкій вазі з боксі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі з'явилися фото оцінок суддів. Рішення було роздільним.

Подробиці в матеріалі Новини.LIVE.

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Фото оцінок суддів

Статистика бою

Також була опублікована статистика ударів від Compubox. Вона свідчить про те, що Ф'юрі бив частіше, але Усик був точнішим.

Сумарно Олександр завдав 407 ударів, з них цілі досягли 170 (41.8%). Тайсон за бій ударив 496 разів, в ціль влучило 157 (31.7%).

Джеби: зі 147 джебів Усик доніс до мети 48 (32.7%), а Ф'юрі влучив 62 рази із 286 ударів (21.7%).

Якщо розглядати потужні удари (сильнішою рукою), то Усик точно виконав 122 із 260 ударів (45.2%), а британець влучив 95 із 210 силових ударів (46.9%).

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