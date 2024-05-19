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Усик — Ф'юрі — в мережі з'явились оцінки від суддів за бій

19 травня 2024 10:41
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Усик — Ф'юрі — в мережі з'явились оцінки від суддів за бій
Усик та Клімас. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Після поєдинку за титуо абсолютного чемпіону світу у надважкій вазі з боксі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі з'явилися фото оцінок суддів. Рішення було роздільним.

Подробиці в матеріалі Новини.LIVE.

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Два судді віддали перевагу українцеві 115:112 та 114:112 й лише третій суддя був на стороні "циганського короля" — 113:114.

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Фото оцінок суддів

Статистика бою

Також була опублікована статистика ударів від Compubox. Вона свідчить про те, що Ф'юрі бив частіше, але Усик був точнішим.

Сумарно Олександр завдав 407 ударів, з них цілі досягли 170 (41.8%). Тайсон за бій ударив 496 разів, в ціль влучило 157 (31.7%).

Джеби: зі 147 джебів Усик доніс до мети 48 (32.7%), а Ф'юрі влучив 62 рази із 286 ударів (21.7%).

Якщо розглядати потужні удари (сильнішою рукою), то Усик точно виконав 122 із 260 ударів (45.2%), а британець влучив 95 із 210 силових ударів (46.9%).

Нагадаємо, Усик не найкращий український боксер — Леоненко розкритикував Олександра.

Усик плакав після перемоги над Ф'юрі — якими були перші слова українця. 

Циганков отримає пропозицію від топклубу — "Жирона" готується до трансферу.

Забарним цікавиться один із найтитулованіших клубів АПЛ. 

Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб. 

Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

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