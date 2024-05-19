Мудрик, Свитолина, Кличко и Льюис отреагировали на победу Усика над Фьюри

Александр Усик. Фото: Reuters

На яркую победу абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри появилось немало интересных реакций в соцсетях. Поздравили украинца как мировые звезды так и известные соотечественники.

Подборка реакций — в материале Новини.LIVE.

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"Что за поединок?" , – написала теннисистка.

Братья Кличко тоже отметили успех боксера.

"Сегодня Усик не только объединил все пояса профессионального бокса в супертяжелом весе, завоевав титул абсолютного чемпиона мира. Александр еще раз доказал, что он боец и показал миру, что украинцы способны побеждать сильного соперника. В сложном поединке. Поздравляю, Александр! Эта победа сегодня очень важна для Украины!", — написал Виталий Кличко в своем телеграмме.

For Ukraine 🇺🇦🙏



Usyk & Klitzchko share a moment post-fight. pic.twitter.com/k0T6TKatLm — Top Rank Boxing (@trboxing) May 18, 2024

Также поздравили Усика Дарио Срна, Назарий Русин, Вячеслав Шевчук, Владислав Ванат, Валерий Бондарь, Василий Михайлов и многие другие известные украинские спортсмены.

Приветствие от Льюиса и Пакьяо

Среди других мировых звезд бокса отметим приветствие Ленокса Льюиса,

"Сегодня вечером мы стали свидетелями создания истории. Я был рад приветствовать одного из этих невероятных чемпионов в клубе, и сегодня это был Александр Великий. С нетерпением жду, когда они сделают это снова. Усик доказал, что никогда не поздно пополнить свое наследие. Приветствую !", — написал Льюис.

Tonight we witnessed a crackin' fight and history made. Я был приятно беспокоить ее одну из этих неустойчивых амбиций к неудовлетворенному HW club and tonight it was Oleksandr The Great. 😉 Looking forward to seeing them do it again. @usykaa has that it never too late to... pic.twitter.com/8x55z8XPw1 — Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) May 19, 2024

Мэнни Пакьяо поздравил Усика с тем, что он стал первым безоговорочным чемпионом в тяжелом весе за 25 лет!

Смотреть @usykaa on becoming the first Undisputed Heavyweight Champion в 25 years! Изумительный бой от boty @Tyson_Fury and @usykaa . Fights как эти являются worthy of a rematch. #RiyadhSeason #FuryUsyk — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) May 18, 2024

"Удивительная борьба как Фьюри, так и Усика. Такие бои стоят реванша", — добавил Мэнни.

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