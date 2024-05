Мудрик, Свитолина, Кличко и Льюис отреагировали на победу Усика над Фьюри

Tonight we witnessed a crackin' fight and history made. Я был приятно беспокоить ее одну из этих неустойчивых амбиций к неудовлетворенному HW club and tonight it was Oleksandr The Great. 😉 Looking forward to seeing them do it again. @usykaa has that it never too late to... pic.twitter.com/8x55z8XPw1