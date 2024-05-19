Мудрик, Світоліна, Кличко та Л'юїс відреагували на перемогу Усика над Ф’юрі

Олександр Усик. Фото: Reuters

На яскраву перемогу абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика над британцем Тайсоном Ф’юрі з’явилось чимало цікавих реакцій в соцмережах.Привітали українця ,як світові зірки так й відомі співвітчизники.

Підбірка реакцій — в матеріалі Новини.LIVE.

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"Що за поєдинок?", — написала тенісистка.

Брати Кличко теж відзначили успіх боксера.

"Сьогодні Усик не тільки обʼєднав усі пояси професійного боксу в суперважкій вазі, завоювавши титул абсолютного чемпіону світу. Олександр ще раз довів, що він боєць і показав світові, що українці здатні перемагати сильного суперника. В складному поєдинку. Вітаю, Олександре! Ця перемога сьогодні дуже важлива для України!", — написав Віталій Кличко в своєму телеграмі.

For Ukraine 🇺🇦🙏



Usyk & Klitzchko share a moment post-fight. pic.twitter.com/k0T6TKatLm — Top Rank Boxing (@trboxing) May 18, 2024

Також привітали Усика Даріо Срна, Назарій Русин, В’ячеслав Шевчук, Владислав Ванат, Валерій Бондар, Василь Михайлов та багато інших відомих українських спортсменів

Привітання від Л'юїса та Пакьяо

Серед інших світових зірок боксу відзначимо привітання Ленокса Л’юїса,

"Сьогодні ввечері ми стали свідками створення історії. Я був радий вітати одного з цих неймовірних чемпіонів у клубі, і сьогодні це був Олександр Великий. З нетерпінням чекаю, коли вони зроблять це знову. Усик довів, що ніколи не пізно поповнити свою спадщину. Вітаю!", — написав Л’юїс.

Tonight we witnessed a crackin’ fight and history made. I was happy to welcome either one of these incredible champions to the Undisputed HW club and tonight it was Oleksandr The Great. 😉 Looking forward to seeing them do it again. @usykaa has proved that it never too late to… pic.twitter.com/8x55z8XPw1 — Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) May 19, 2024

Менні Пакьяо привітав Усика з тим, що він став першим беззаперечним чемпіоном у важкій вазі за 25 років!

Congratulations @usykaa on becoming the first Undisputed Heavyweight Champion in 25 years! Amazing fight from both @Tyson_Fury and @usykaa. Fights like these are worthy of a rematch. #RiyadhSeason #FuryUsyk — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) May 18, 2024

"Дивовижна боротьба як Ф'юрі, так і Усика. Такі бої варті реваншу", — додав Менні.

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