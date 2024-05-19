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Мудрик, Світоліна, Кличко та Л'юїс відреагували на перемогу Усика над Ф’юрі

19 травня 2024 09:20
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Дмитро Богомолов
Журналіст
Мудрик, Світоліна, Кличко та Л'юїс відреагували на перемогу Усика над Ф’юрі
Олександр Усик. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

На яскраву перемогу абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика над британцем Тайсоном Ф’юрі з’явилось чимало цікавих реакцій в соцмережах.Привітали українця ,як світові зірки так й відомі співвітчизники.

Підбірка реакцій — в матеріалі Новини.LIVE.

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Скрін від Світоліної

"Що за поєдинок?", — написала тенісистка.

Брати Кличко теж відзначили успіх боксера.

"Сьогодні Усик не тільки обʼєднав усі пояси професійного боксу в суперважкій вазі, завоювавши титул абсолютного чемпіону світу. Олександр ще раз довів, що він боєць і показав світові, що українці здатні перемагати сильного суперника. В складному поєдинку. Вітаю, Олександре! Ця перемога сьогодні дуже важлива для України!", — написав Віталій Кличко в своєму телеграмі.

Також привітали Усика Даріо Срна, Назарій Русин, В’ячеслав Шевчук, Владислав Ванат, Валерій Бондар, Василь Михайлов та багато інших відомих українських спортсменів 

Привітання від Л'юїса та Пакьяо

Серед інших світових зірок боксу відзначимо привітання Ленокса Л’юїса, 

"Сьогодні ввечері ми стали свідками створення історії. Я був радий вітати одного з цих неймовірних чемпіонів у клубі, і сьогодні це був Олександр Великий. З нетерпінням чекаю, коли вони зроблять це знову. Усик довів, що ніколи не пізно поповнити свою спадщину. Вітаю!", — написав Л’юїс.

Менні Пакьяо привітав Усика з тим, що він став першим беззаперечним чемпіоном у важкій вазі за 25 років! 

"Дивовижна боротьба як Ф'юрі, так і Усика. Такі бої варті реваншу", — додав Менні.

Нагадаємо, Усик не найкращий український боксер — Леоненко розкритикував Олександра.

Усик плакав після перемоги над Ф'юрі — якими були перші слова українця. 

Циганков отримає пропозицію від топклубу — "Жирона" готується до трансферу.

Забарним цікавиться один із найтитулованіших клубів АПЛ. 

Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб. 

Олександр Усик
бокс
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

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