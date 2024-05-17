Украинский баскетболист пытался скрыться из страны, но попался пограничникам

Вадим Заплотинский во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Защитник баскетбольного клуба "Киев-Баскет" Вадим Заплотинский предпринял попытку незаконно пересечь границу Украины. Спортсмен хотел выехать из страны, но был задержан пограничниками.

Мотивы действий одного из лучших баскетболистов Украины пока не известны, сообщает "Чемпион".

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Вадим Заплотинский в составе группы лиц собирался перейти границу Украины в районе Буковины в обход пограничных пунктов пропуска. Правоохранители своевременно получили сигнал об этом мероприятии и задержали людей на территории Украины.

Вадим Заплотинский и Брентли Байнум. Фото: instagram.com/basket_ukraine/

Чем известен Заплотинский

В последнее время регулярно поступают новости о том, что украинцы пытаются незаконно перейти границу. Сегодня стало известно о первом спортсмене, который тоже пытался использовать такую схему, чтобы покинуть страну.

Далеко не все футбольные клубы сумели забронировать своих игроков от мобилизации, что дает право выезда за границу. В баскетболе ситуация с подобной бронью остается сложной. Даже известным спортсменам почти невозможно получить разрешение на выезд за границу.

Заплотинский пошел на серьезный риск, когда решил незаконно покинуть страну. Пока не известно, какое наказание ждет 26-летнего баскетболиста, который был признан лучшим игроком защитного плана сезона 2023/24 Суперлиги.

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