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Український баскетболіст намагався втекти з країни, але попався прикордонникам

17 травня 2024 17:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Український баскетболіст намагався втекти з країни, але попався прикордонникам
Вадим Заплотинський під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник баскетбольного клубу "Київ-Баскет" Вадим Заплотинський зробив спробу незаконно перетнути кордон України. Спортсмен хотів виїхати з країни, але його затримали прикордонники.

Мотиви дій одного з найкращих баскетболістів України поки що не відомі, повідомляє "Чемпіон".

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Вадим Заплотинський у складі групи осіб збирався перейти кордон України в районі Буковини, оминаючи прикордонні пункти пропуску. Правоохоронці вчасно отримали сигнал про цей захід та затримали людей на території України.

Вадим Заплотинський та Брентлі Байнум
Вадим Заплотинський та Брентлі Байнум. Фото: instagram.com/basket_ukraine/

Чим відомий Заплотинський

Останнім часом регулярно надходять новини, що українці намагаються незаконно перейти кордон. Сьогодні стало відомо про першого спортсмена, який також намагався використати таку схему, щоб залишити країну.

Не всі футбольні клуби зуміли забронювати своїх гравців від мобілізації, що дає право виїзду за кордон. У баскетболі ситуація із подібною бронею залишається складною. Навіть відомим спортсменам майже неможливо отримати дозвіл на виїзд за кордон.

Заплотинський пішов на серйозний ризик, коли вирішив незаконно залишити країну. Поки не відомо, яке покарання чекає на 26-річного баскетболіста, якого було визнано найкращим гравцем захисного плану сезону 2023/24 Суперліги.

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війна
кордон
скандал
спорт
прикордонники
Баскетбол
мобілізація

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