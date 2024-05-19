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Усик — Фьюри — в сети появились оценки судей за бой

19 мая 2024 10:41
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Усик — Фьюри — в сети появились оценки судей за бой
Усик и Климас. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

После поединка за титуо абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе по боксу между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри появились фото оценок судей. Решение было раздельным.

Подробности в материале Новини.LIVE.

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Два судьи предпочли украинцу 115:112 и 114:112 и только третий судья был на стороне "цыганского короля" — 113:114.

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Фото оценок судей

Статистика боя

Также была размещена статистика ударов от Compubox. Она свидетельствует о том, что Фьюри избивал чаще, но Усик был точнее.

Суммарно Александр нанес 407 ударов, из них цели достигли 170 (41.8%). Тайсон за бой ударил 496 раз, в цель попало 157 (31.7%).

Джебы: из 147 джебов Усик донес до цели 48 (32.7%), а Фьюри попал 62 раза из 286 ударов (21.7%).

Если рассматривать мощные удары (более сильной рукой), то Усик точно выполнил 122 из 260 ударов (45.2%), а британец попал 95 из 210 силовых ударов (46.9%).

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Александр Усик
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

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