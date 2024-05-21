Усик показав, який вигляд мають його кулаки після перемоги над Ф'юрі

Боксер Олександр Усик. Фото: x.com/Turki_alalshikh

Український боксер Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі поділився із шанувальниками новим фото. Він показав, який вигляд мають його поранені кулаки після поєдинку.

Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці у мережі Instagram.

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Абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі розмістив фото, на якому показав свої руки за два дні після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі.

Усик залишив допис без коментарів.

Олександ Усик. Фото: Instagram usykaa

Перемого над Ф'юрі 19 травня принесла Усику титул абсолютного чемпіона світу. До цього українець володів поясами чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі.

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