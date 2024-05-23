Судаков в шаге от трансфера с Шахтера — детали сделки

Георгий Судаков с одной из индивидуальных наград. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков может начать следующий сезон в чемпионате Италии. Местный "Наполи" сохраняет интерес к молодому игроку.

В "Наполи" назвали сумму, которую готовы заплатить за украинца, сообщает Calcionapoli1926.

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На протяжение всего сезона 2023/2024 появлялись новости об интересе зарубежных клубов к Георгию Судакову. За это время полузащитник перешел из молодежной в основную сборную Украины, а также стал одним из лидеров "Шахтера".

Куда может перейти Судаков

Главными претендентами на 21-летнего игрока являются итальянские команды. "Ювентус" был готов предложить за полузащитника 30 млн евро, но эта сумма не устроила "Шахтер". Однако "Наполи" готов пойти гораздо дальше.

Руководство неаполитанского клуба готовит для "горняков" финальное предложение по Судакову. Речь идет о 50 млн евро. Несмотря на заявление "Шахтера" о том, что Георгий стоит как минимум в три раза больше, украинский клуб может согласиться на такое предложение.

Георгий Судаков в тренажерном зале. Фото: instagram.com/sudakov_11/

В сезоне 2023/2024 Судаков сыграл за "Шахтер" 34 матча во всех турнирах. Он забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи. Георгий стал чемпионом УПЛ в составе "горняков" и готовится к поездке на Евро-2024 в сборной Украины.

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