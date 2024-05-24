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Довбик може виграти престижний трофей — у Жироні зробили заяву

24 травня 2024 09:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбик може виграти престижний трофей — у Жироні зробили заяву
Артем Довбик із партнерами по "Жироні". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Каталонська "Жирона" посіла третє місце у чемпіонаті Іспанії за підсумками цього сезону. Команді Мічела Санчеса залишилось зіграти один матч, у якому форвард збірної України Артем Довбик може оформити унікальне досягнення.

Довбик продовжує боротися за титул "Найкращого бомбардира" Ла-Ліги, повідомляє Marca.

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В останньому турі чемпіонату Іспанії "Жирона" прийме "Гранаду". Каталонці вже не зрушать з третього місця в турнірній таблиці, а їхній суперник не зможе врятуватися від вильоту. Але у цьому матчі буде велика інтрига.

Артем Довбик
Артем Довбик із партнерами по команді. Фото: instagram.com/gironafc/

"Жирона" гратиме на Довбика

Головний тренер каталонської команди Мічел Санчес пообіцяв зробити все, щоб допомогти Артему Довбику завоювати "Трофей Пічічі". Перед стартом останнього туру Ла-Ліги українець відстає на два голи від Александера Серлота із "Вільярреала". Проте Довбик ще має шанс обійти конкурента в таблиці.

Мічел запевнив, що футболісти "Жирони" зроблять все для того, щоб допомогти Довбику виграти цей трофей. Вболівальники хочуть побачити, як футболіст каталонської команди офіційно стане найрезультативнішим гравцем чемпіонату.

"Ми мріємо завершити сезон ще одним гучним успіхом. Саме Довбик повинен буде забити наші голи у цьому поєдинку. Команда йому допоможе, а далі все залежить від Артема", — розповів Мічел.

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спорт
футбол
Артем Довбик
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Мічел Санчес

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