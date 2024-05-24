Довбик может выиграть престижный трофей — в Жироне сделали заявление

Артем Довбик с партнерами по "Жироне". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Каталонская "Жирона" заняла третье место в чемпионате Испании по итогам этого сезона. Команде Мичела Санчеса осталось сыграть один матч, в котором форвард сборной Украины Артем Довбик может оформить уникальное достижение.

Довбик продолжает сражаться за титул "Лучшего бомбардира" Ла Лиги, сообщает Marca.

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В последнем туре чемпионата Испании "Жирона" примет "Гранаду". Каталонцы уже не сдвинутся с третьего места в турнирной таблице, а их соперник не сможет спастись от вылета. Но в этом матче будет большая интрига.

Артем Довбик с партнерами по команде. Фото: instagram.com/gironafc/

"Жирона" будет играть на Довбика

Главный тренер каталонской команды Мичел Санчес пообещал сделать все, чтобы помочь Артему Довбику завоевать "Трофей Пичичи". Перед стартом последнего тура Ла Лиги украинец отстает на два гола от Александера Серлота из "Вильярреала". Однако у Довбика еще есть шанс обойти конкурента в таблице.

Мичел заверил, что футболисты "Жироны" сделают все для того, чтобы помочь Довбику выиграть этот трофей. Болельщики хотят увидеть, как футболист каталонской команды официально станет самым результативным игроком чемпионата.

"Мы мечтаем завершить сезон еще одним громким успехом. Именно Довбик должен будет забить наши голы в этом поединке. Команда ему поможет, а дальше все зависит от Артема", — рассказал Мичел.

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