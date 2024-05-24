Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Довбик может выиграть престижный трофей — в Жироне сделали заявление arrow

Довбик может выиграть престижный трофей — в Жироне сделали заявление

24 мая 2024 09:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик может выиграть престижный трофей — в Жироне сделали заявление
Артем Довбик с партнерами по "Жироне". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Каталонская "Жирона" заняла третье место в чемпионате Испании по итогам этого сезона. Команде Мичела Санчеса осталось сыграть один матч, в котором форвард сборной Украины Артем Довбик может оформить уникальное достижение.

Довбик продолжает сражаться за титул "Лучшего бомбардира" Ла Лиги, сообщает Marca

Читайте также:

В последнем туре чемпионата Испании "Жирона" примет "Гранаду". Каталонцы уже не сдвинутся с третьего места в турнирной таблице, а их соперник не сможет спастись от вылета. Но в этом матче будет большая интрига. 

Артем Довбик
Артем Довбик с партнерами по команде. Фото: instagram.com/gironafc/

"Жирона" будет играть на Довбика 

Главный тренер каталонской команды Мичел Санчес пообещал сделать все, чтобы помочь Артему Довбику завоевать "Трофей Пичичи". Перед стартом последнего тура Ла Лиги украинец отстает на два гола от Александера Серлота из "Вильярреала". Однако у Довбика еще есть шанс обойти конкурента в таблице. 

Мичел заверил, что футболисты "Жироны" сделают все для того, чтобы помочь Довбику выиграть этот трофей. Болельщики хотят увидеть, как футболист каталонской команды официально станет самым результативным игроком чемпионата. 

"Мы мечтаем завершить сезон еще одним громким успехом. Именно Довбик должен будет забить наши голы в этом поединке. Команда ему поможет, а дальше все зависит от Артема", — рассказал Мичел. 

Напомним, Трубин летом уйдет из "Бенфики" — украинец присоединится к топ-клубу.

Судаков в шаге от трансфера из "Шахтера" — детали сделки.

Роналду перейдет в "Байер" — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиану.

Мудрик может уйти с "Челси" вслед за Почеттино — на Михаила претендует топ-клуб.

Де Брюйне выбрал клуб, в котором продолжит карьеру.

спорт
футбол
Артем Довбик
Жирона
Мичел Санчес

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

19 мая 2024

17:07 Лунин станет игроком известного клуба — Реал не сможет удержать украинца