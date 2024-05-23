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Де Брюйне обрав клуб, у якому продовжить кар'єру

23 травня 2024 15:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Де Брюйне обрав клуб, у якому продовжить кар'єру
Кевін де Брюйне із трофеєм переможця АПЛ. Фото: Reuters/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст збірної Бельгії та англійського "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне отримав декілька пропозицій від клубів із Саудівської Аравії. Гравцю пообіцяли дуже вигідні умови, якщо він погодиться на трансфер.

Де Брюйне обговорив своє майбутнє у "Манчестер Сіті" з тренерським штабом команди, повідомляє Daily Mail.

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Кевін Де Брюйне поступово втрачає статус лідера "Манчестер Сіті" через хронічні травми. Бельгійський футболіст проводить на полі менше матчів, проте він й досі важливий для англійської команди.

Де гратиме Де Брюйне

Контракт 32-річного футболіста з "Манчестер Сіті" діє до літа 2025 року. Проте вже зараз клуби "Аль-Хіляль" та "Аль-Іттіхад" пропонують бельгійцю переїхати до Саудівської Аравії. Потенційні покупці готові подвоїти заробітну плату гравця.

Кевін Де Брюйне та Ерлінг Холанн
Кевін Де Брюйне та Ерлінг Холанн. Фото: Reuters/Lee Smith

Де Брюйне обговорив ситуацію з головним тренером "Манчестер Сіті" та вирішив залишитися в англійському клубі. Також відомо, що Кевін продовжить контракт із "містянами" ще на сезон, після чого завершить активну кар'єру.

У сезоні 2023/2024 Де Брюйне зіграв за "Манчестер Сіті" 21 матч у всіх турнірах. Він забив 6 голів та зробив 12 результативних передач.

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Кевін Де Брюйне

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