Де Брюйне выбрал клуб, в котором продолжит карьеру

Кевин де Брюйне с трофеем победителя АПЛ. Фото: Reuters/Molly Darlington

Футболист сборной Бельгии и английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне получил несколько предложений от клубов из Саудовской Аравии. Игроку пообещали очень выгодные условия в случае, если он согласится на трансфер.

Де Брюйне обсудил свою будущее в "Манчестер Сити" с тренерским штабом команды, сообщает Daily Mail.

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Кевин Де Брюйне постепенно теряет статус лидера "Манчестер Сити" из-за хронических травм. Бельгийский футболист проводит на поле меньше матчей, однако он до сих пор важен для английской команды.

Где будет играть Де Брюйне

Контракт 32-летнего футболиста с "Манчестер Сити" действует до лета 2025 года. Однако уже сейчас клубы "Аль-Хиляль" и "Аль-Иттихад" предлагают бельгийцу переехать в Саудовскую Аравию. Потенциальные покупатели готовы удвоить зарплату игрока.

Кевин Де Брюйне и Эрлинг Холанн. Фото: Reuters/Lee Smith

Де Брюйне обсудил ситуацию с главным тренером "Манчестер Сити" и решил остаться в английском клубе. Также известно, что Кевин продлит контракт с "горожанами" еще на сезон, после чего завершит активную карьеру.

В сезоне 2023/2024 Де Брюйне сыграл за "Манчестер Сити" 21 матч во всех турнирах. Он забил 6 голов и сделал 12 результативных передач.

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