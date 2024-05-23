Де Брюйне выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Футболист сборной Бельгии и английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне получил несколько предложений от клубов из Саудовской Аравии. Игроку пообещали очень выгодные условия в случае, если он согласится на трансфер.
Де Брюйне обсудил свою будущее в "Манчестер Сити" с тренерским штабом команды, сообщает Daily Mail.
Кевин Де Брюйне постепенно теряет статус лидера "Манчестер Сити" из-за хронических травм. Бельгийский футболист проводит на поле меньше матчей, однако он до сих пор важен для английской команды.
Где будет играть Де Брюйне
Контракт 32-летнего футболиста с "Манчестер Сити" действует до лета 2025 года. Однако уже сейчас клубы "Аль-Хиляль" и "Аль-Иттихад" предлагают бельгийцу переехать в Саудовскую Аравию. Потенциальные покупатели готовы удвоить зарплату игрока.
Де Брюйне обсудил ситуацию с главным тренером "Манчестер Сити" и решил остаться в английском клубе. Также известно, что Кевин продлит контракт с "горожанами" еще на сезон, после чего завершит активную карьеру.
В сезоне 2023/2024 Де Брюйне сыграл за "Манчестер Сити" 21 матч во всех турнирах. Он забил 6 голов и сделал 12 результативных передач.
Напомним, Роналду перейдет в "Байер" — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиану.
Судаков в шаге от трансфера с "Шахтера" — детали сделки.
"Реал" нашел замену Тони Кроосу — речь идет о звезде футбола.
Мудрик может уйти из "Челси" вслед за Почеттино — на Михаила претендует топ-клуб.
Усик отдал детям свои чемпионские пояса.
Читайте Новини.LIVE!