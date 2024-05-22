Гвардиола назвал тренеров, которых считает достойными соперниками

Хосеп Гвардиола с трофеем победителя чемпионата Англии. Фото: Reuters/Molly Darlington

Английский "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии в сезоне 2023/2024. Наставник команды Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером АПЛ по итогам кампании.

Гвардиола назвал фамилии тренеров, которые по его мнению тоже достойны этой награды, сообщает SkySports.

Читайте также:

За несколько туров до конца сезона 2023/2024 "Манчестер Сити" досрочно обеспечил себе чемпионский титул. "Горожане" под руководством Хосепа Гвардиолы набрали более 90 очков в четырех из восьми сезонов АПЛ, включая нынешнюю кампанию. Не удивительно, что именно каталонский наставник получил награду "Лучший тренер сезона" в Премьер-лиге.

Хосеп Гвардиола, Фил Фоден и Джек Грилиш. Фото: Reuters/Lee Smith

Каких тренеров похвалил Гвардиола

Наставник "Манчестер Сити" похвалил тренера главного конкурента своей команды Хосеп Гвардиола поблагодарил Микеля Артету. "Арсенал" на протяжение всего сезона конкурировал с "горожанами" в борьбе за чемпионский титул.

"Такое соперничество заставило нас продемонстрировать максимум своих возможностей. Артета создал отличную команду, как и Юрген Клопп в "Ливерпуле". Невозможно прогрессировать, когда твои парни не встречают борьбы от по-настоящему сильных конкурентов", — объяснил Гвардиола.

Также тренер "Манчестер Сити" отметил отличную работу наставников "Астон Виллы" Унаи Эмери и "Борнмута" Андони Ираолы.

Напомним, Мудрик может уйти из "Челси" вслед за Почеттино — на Михаила претендует топ-клуб.

Мбаппе не сыграет за сборную Франции летом.

Лунин расстроен из-за кадровой ситуации в "Реале".

В "Жироне" разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера.

Бензема возвращается в Европу — Карим уже выбрал клуб.