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Гвардиола назвал тренеров, которых считает достойными соперниками

22 мая 2024 11:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гвардиола назвал тренеров, которых считает достойными соперниками
Хосеп Гвардиола с трофеем победителя чемпионата Англии. Фото: Reuters/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии в сезоне 2023/2024. Наставник команды Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером АПЛ по итогам кампании. 

Гвардиола назвал фамилии тренеров, которые по его мнению тоже достойны этой награды, сообщает SkySports

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За несколько туров до конца сезона 2023/2024 "Манчестер Сити" досрочно обеспечил себе чемпионский титул. "Горожане" под руководством Хосепа Гвардиолы набрали более 90 очков в четырех из восьми сезонов АПЛ, включая нынешнюю кампанию. Не удивительно, что именно каталонский наставник получил награду "Лучший тренер сезона" в Премьер-лиге. 

Хосеп Гвардиола и Фил Фоден
Хосеп Гвардиола, Фил Фоден и Джек Грилиш. Фото: Reuters/Lee Smith

Каких тренеров похвалил Гвардиола 

Наставник "Манчестер Сити" похвалил тренера главного конкурента своей команды Хосеп Гвардиола поблагодарил Микеля Артету. "Арсенал" на протяжение всего сезона конкурировал с "горожанами" в борьбе за чемпионский титул. 

"Такое соперничество заставило нас продемонстрировать максимум своих возможностей. Артета создал отличную команду, как и Юрген Клопп в "Ливерпуле". Невозможно прогрессировать, когда твои парни не встречают борьбы от по-настоящему сильных конкурентов", — объяснил Гвардиола. 

Также тренер "Манчестер Сити" отметил отличную работу наставников "Астон Виллы" Унаи Эмери и "Борнмута" Андони Ираолы. 

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спорт
футбол
Манчестер Сити
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