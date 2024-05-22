Гвардиола назвал тренеров, которых считает достойными соперниками
Английский "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии в сезоне 2023/2024. Наставник команды Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером АПЛ по итогам кампании.
Гвардиола назвал фамилии тренеров, которые по его мнению тоже достойны этой награды, сообщает SkySports.
За несколько туров до конца сезона 2023/2024 "Манчестер Сити" досрочно обеспечил себе чемпионский титул. "Горожане" под руководством Хосепа Гвардиолы набрали более 90 очков в четырех из восьми сезонов АПЛ, включая нынешнюю кампанию. Не удивительно, что именно каталонский наставник получил награду "Лучший тренер сезона" в Премьер-лиге.
Каких тренеров похвалил Гвардиола
Наставник "Манчестер Сити" похвалил тренера главного конкурента своей команды Хосеп Гвардиола поблагодарил Микеля Артету. "Арсенал" на протяжение всего сезона конкурировал с "горожанами" в борьбе за чемпионский титул.
"Такое соперничество заставило нас продемонстрировать максимум своих возможностей. Артета создал отличную команду, как и Юрген Клопп в "Ливерпуле". Невозможно прогрессировать, когда твои парни не встречают борьбы от по-настоящему сильных конкурентов", — объяснил Гвардиола.
Также тренер "Манчестер Сити" отметил отличную работу наставников "Астон Виллы" Унаи Эмери и "Борнмута" Андони Ираолы.
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