Гвардіола назвав тренерів, яких вважає гідними суперниками
Англійський "Манчестер Сіті" став чемпіоном Англії у сезоні 2023/2024. Наставника команди Хосепа Гвардіолу визнали найкращим тренером АПЛ за підсумками кампанії.
Гвардіола назвав прізвища тренерів, які, на його думку, теж гідні цієї нагороди, повідомляє SkySports.
За декілька турів до кінця сезону 2023/2024 "Манчестер Сіті" достроково забезпечив собі чемпіонський титул. "Містяни" під керівництвом Хосепа Гвардіоли набрали понад 90 очок у чотирьох із восьми сезонів АПЛ, включаючи нинішню кампанію. Не дивно, що саме каталонський наставник отримав нагороду "Найкращий тренер сезону" у Прем'єр-лізі.
Яких тренерів похвалив Гвардіола
Наставник "Манчестер Сіті" похвалив тренера головного конкурента своєї команди Хосеп Гвардіола подякував Мікелю Артеті. "Арсенал" протягом усього сезону конкурував з "містянами" у боротьбі за чемпіонський титул.
"Таке суперництво змусило нас продемонструвати максимум своїх можливостей. Артета створив чудову команду, як і Юрген Клопп у "Ліверпулі". Неможливо прогресувати, коли твої хлопці не зустрічають боротьби від по-справжньому сильних конкурентів", — пояснив Гвардіола.
Також тренер "Манчестер Сіті" відзначив чудову роботу наставників "Астон Вілли" Унаї Емері та "Борнмута" Андоні Іраоли.
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