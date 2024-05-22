Гвардіола назвав тренерів, яких вважає гідними суперниками

Хосеп Гвардіола із трофеєм переможця чемпіонату Англії. Фото: Reuters/Molly Darlington

Англійський "Манчестер Сіті" став чемпіоном Англії у сезоні 2023/2024. Наставника команди Хосепа Гвардіолу визнали найкращим тренером АПЛ за підсумками кампанії.

Гвардіола назвав прізвища тренерів, які, на його думку, теж гідні цієї нагороди, повідомляє SkySports.

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За декілька турів до кінця сезону 2023/2024 "Манчестер Сіті" достроково забезпечив собі чемпіонський титул. "Містяни" під керівництвом Хосепа Гвардіоли набрали понад 90 очок у чотирьох із восьми сезонів АПЛ, включаючи нинішню кампанію. Не дивно, що саме каталонський наставник отримав нагороду "Найкращий тренер сезону" у Прем'єр-лізі.

Хосеп Гвардіола, Філ Фоден та Джек Гріліш. Фото: Reuters/Lee Smith

Яких тренерів похвалив Гвардіола

Наставник "Манчестер Сіті" похвалив тренера головного конкурента своєї команди Хосеп Гвардіола подякував Мікелю Артеті. "Арсенал" протягом усього сезону конкурував з "містянами" у боротьбі за чемпіонський титул.

"Таке суперництво змусило нас продемонструвати максимум своїх можливостей. Артета створив чудову команду, як і Юрген Клопп у "Ліверпулі". Неможливо прогресувати, коли твої хлопці не зустрічають боротьби від по-справжньому сильних конкурентів", — пояснив Гвардіола.

Також тренер "Манчестер Сіті" відзначив чудову роботу наставників "Астон Вілли" Унаї Емері та "Борнмута" Андоні Іраоли.

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