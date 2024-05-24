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Трубин летом уйдет из Бенфики — украинец присоединится к топ-клубу

24 мая 2024 08:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин летом уйдет из Бенфики — украинец присоединится к топ-клубу
Анатолий Трубин благодарит болельщиков за поддержку. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин стал главным кандидатом на переход в мюнхенскую "Баварию". Однако у немецкого клуба появился серьезный конкурент в борьбе за игрока. 

"Бенфика" согласится продать летом Трубина, сообщает O Jogo

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Анатолий Трубин стал одним из лидеров "Бенфики" в этом сезоне. Португальская команда до последнего боролась за чемпионский титул  в своей лиге, но в итоге проиграла его "Спортингу". Летом руководству клуба придется продать некоторых игроков, среди которых может оказаться и украинец. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин в составе "Бенфики". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Куда может уйти Трубин 

На 22-летнего вратаря претендуют сразу три европейских гранда. Примечательно, что все они летом назначат новых тренеров, и на трансфере Трубина настаивают руководители этих команд. 

Главным претендентом на украинского голкипера являлась мюнхенская "Бавария", которая ищет долгосрочную замену Мануэлю Нойеру. Однако в борьбу за Трубина включился и английский "Манчестер Юнайтед". Также известно, что Анатолием интересуется туринский "Ювентус". 

"Бенфика" хочет получить за своего футболиста как минимум 40 млн евро. Немецкий и итальянский клубы хотят вступить в торги за Трубина, но "Манчестер Юнайтед" готов компенсировать португальцам стоимость украинского футболиста. 

Напомним, Судаков в шаге от трансфера из "Шахтера" — детали сделки.

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Де Брюйне выбрал клуб, в котором продолжит карьеру.

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Анатолий Трубин

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