Трубин летом уйдет из Бенфики — украинец присоединится к топ-клубу

Анатолий Трубин благодарит болельщиков за поддержку. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкипер португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин стал главным кандидатом на переход в мюнхенскую "Баварию". Однако у немецкого клуба появился серьезный конкурент в борьбе за игрока.

"Бенфика" согласится продать летом Трубина, сообщает O Jogo.

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Анатолий Трубин стал одним из лидеров "Бенфики" в этом сезоне. Португальская команда до последнего боролась за чемпионский титул в своей лиге, но в итоге проиграла его "Спортингу". Летом руководству клуба придется продать некоторых игроков, среди которых может оказаться и украинец.

Анатолий Трубин в составе "Бенфики". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Куда может уйти Трубин

На 22-летнего вратаря претендуют сразу три европейских гранда. Примечательно, что все они летом назначат новых тренеров, и на трансфере Трубина настаивают руководители этих команд.

Главным претендентом на украинского голкипера являлась мюнхенская "Бавария", которая ищет долгосрочную замену Мануэлю Нойеру. Однако в борьбу за Трубина включился и английский "Манчестер Юнайтед". Также известно, что Анатолием интересуется туринский "Ювентус".

"Бенфика" хочет получить за своего футболиста как минимум 40 млн евро. Немецкий и итальянский клубы хотят вступить в торги за Трубина, но "Манчестер Юнайтед" готов компенсировать португальцам стоимость украинского футболиста.

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