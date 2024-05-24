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Трубін влітку залишить Бенфіку — українець перейде до топклубу

24 травня 2024 08:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін влітку залишить Бенфіку — українець перейде до топклубу
Анатолій Трубін дякує вболівальникам за підтримку. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін став головним кандидатом на перехід до мюнхенської "Баварії". Однак у німецького клубу з'явився серйозний конкурент у боротьбі за гравця.

"Бенфіка" погодиться продати влітку Трубіна, повідомляє O Jogo.

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Анатолій Трубін став одним із лідерів "Бенфіки" цього сезону. Португальська команда до останнього боролася за чемпіонський титул у своїй лізі, але зрештою програла його "Спортінгу". Влітку керівництву клубу доведеться продати деяких гравців, серед яких може бути українець.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін у складі "Бенфіки". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Куди може піти Трубін

На 22-річного воротаря претендують одразу три європейські гранди. Примітно, що всі вони влітку призначать нових тренерів і на трансфері Трубіна наполягають керівники цих команд.

Головним претендентом на українського голкіпера була мюнхенська "Баварія", яка шукає довгострокову заміну Мануелю Ноєру. Однак до боротьби за Трубіна включився й англійський "Манчестер Юнайтед". Також відомо, що Анатолія цікавить туринський "Ювентус".

"Бенфіка" хоче отримати за свого футболіста щонайменше 40 млн євро. Німецький та італійський клуби хочуть вступити у торги за Трубіна, але "Манчестер Юнайтед" готовий компенсувати португальцям вартість українського футболіста.

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