Полісся представило головного тренера та оголосило про перехід лідерів Дніпра-1 та Кривбасу

Геннадій Буткевич та Імад Ашур. Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" до наступного сезону готуватиме новий головний тренер. До того ж, команда посилить свій склад.

Про це повідомив журналіст Володимир Звєров із посиланням на президента клубу Геннадія Буткевича.

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Керівництво "Полісся" на пресконференції: Володимир Тесля, Геннадій Буткевич та Олександр Денисов. Фото: Володимир Звєров

Новий тренер із "Дніпра-1"

У Житомирі "Полісся" провело пресконференцію, де новим головним тренером оголосили українця Імада Ашура. Цього сезону спеціаліст тренував юнацьку команду "Дніпра-1" U-19.

36-річний фахівець цього сезону привів команду до бронзових медалей юнацької першості.

На посаді головного тренера Ашур замінить Сергія Шищенка, який під час сезону змінив Юрія Калитвинцева і привів клуб до п'ятого місця.

За словами нового головного тренера, він має інтенсивну і безкомпромісну модель побудови команди, яка має дати результат.

"Питання результату найголовніше. Важливо бути максимально зануреним у процес, вигравати кожен поєдинок, і тоді результат буде".

Починатиму роботу з вимог гри, вони суб'єктивні, але я повинен переконати своїх гравців. Тренувальний процес — це інвестиція часу. Не можна завжди грати у футбол, який ми малюємо в голові", — сказав Ашур, слова якого навело ТаТоТаке.

Гравці також із "Дніпра-1"

Окрім нового головного тренера, у "Поліссі" заявили, що домовилися про перехід трьох футболістів.

З нового сезону у Житомирі гратимуть лідери "Дніпра-1" Олексій Гуцуляк та Руслан Бабенко.

Олексій Гуцуляк (по центру) на тренуванні "Дніпра-1". Фото: "Дніпро-1"

У 31-річного Бабенка 30 червня завершиться термін дії контракту з "Дніпром-1", і він перейде до "Полісся" вільним агентом.

26-річний Гуцуляк мав ще рік контракту з "Дніпром-1" і перейде до "Полісся" за 600 тисяч євро.

У "Поліссі" також за 600 тисяч євро куплять центрального захисника "Кривбасу" Данила Безкоровайного. Футболіст розпочав сезон лідером команди, але після зимової перерви програв боротьбу за стартовий склад.

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