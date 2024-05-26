Полесье представило главного тренера и объявило о переходе лидеров Днепра-1 и Кривбасса

Геннадий Буткевич и Имад Ашур. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" к следующему сезону будет готовить новый главный тренер. К тому же команда усилит свой состав.

Об этом сообщил журналист Владимир Зверов со ссылкой на президента клуба Геннадия Буткевича.

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Новый тренер из "Днепра-1"

В Житомире "Полесье" провело пресс-конференцию, где новым главным тренером объявили украинца Имада Ашура. В текущем сезоне специалист тренировал юношескую команду "Днепр-1" U-19.

36-летний специалист в текущем сезоне привел команду к бронзовым медалям юношеского первенства.

На должности главного тренера Ашур заменит Сергея Шищенко, который по ходу сезона сменил Юрия Калитвинцева и привел клуб к пятому месту.

По словам нового главного тренера, у него есть интенсивная и бескомпромиссная модель построения команды, которая должна дать результат.

"Вопрос результата самый главный. Важно быть максимально погруженным в процесс, выигрывать каждый поединок, и тогда результат будет.

Буду начинать работу с требований игры, они субъективны, но я должен убедить своих игроков. Тренировочный процесс — это инвестиция времени. Нельзя всегда играть в футбол, который мы рисуем в голове", — сказал Ашур, слова которого привело ТаТоТаке.

Игроки также из "Днепра-1"

Кроме нового главного тренера, в "Полесье" заявили, что договорились о переходе трех футболистов.

С нового сезона в Житомире будут играть лидеры "Днепра-1" Алексей Гуцуляк и Руслан Бабенко.

Алексей Гуцуляк (по центру) на тренировке "Днепра-1". Фото: "Днепр-1"

У 31-летнего Бабенко 30 июня завершится срок действия контракта с "Днепром-1", и он перейдет в "Полесье" свободным агентом.

26-летний Гуцуляк имел еще год контракта с "Днепром-1" и перейдет в "Полесье" за 600 тысяч евро.

В "Полесье" также за 600 тысяч евро купят центрального защитника "Кривбасса" Даниила Бескоровайного. Футболист начал прошедший сезон лидером команды, но после зимнего перерыва проиграл борьбу за стартовый состав.

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