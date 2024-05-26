Слова Усика стали главной мотивацией для всех, кто заходит на базу Полесья — фото

Александр Усик перед боем с Тайсоном Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Житомирское "Полесье" в свой первый сезон в Украинской премьер-лиге стало пятым. Занятое место позволило команде сыграть в первых в своей истории еврокубках.

Возможно, игроков клуба мотивировал их знаменитый одноклубник и по совместительству абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик. Ведь на их тренировочной базе есть уголок боксера, сообщило ТаТоТаке.

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Мотивация от Усика

Журналисты прибыли на тренировочную базу и зайдя в помещение увидели в рамке перчатку Усика и фото с ним.

На перчатке Александр призвал партнеров по команде делать добрые дела.

"Делай добрые дела — призывает Александр Усик своих партнеров по "Полесью".

Сертифицированный автограф на боксерской перчатке встречает гостей и владельцев тренировочной базы", — говорится в сообщении.

Отметим, что в последнем 30-м туре УПЛ "Полесье" благодаря победе над "Шахтером" (2:0) и поражению "Руха" от "Динамо" (1:2) пробилось в Лигу конференций.

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