Слова Усика стали главной мотивацией для всех, кто заходит на базу Полесья — фото
Житомирское "Полесье" в свой первый сезон в Украинской премьер-лиге стало пятым. Занятое место позволило команде сыграть в первых в своей истории еврокубках.
Возможно, игроков клуба мотивировал их знаменитый одноклубник и по совместительству абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик. Ведь на их тренировочной базе есть уголок боксера, сообщило ТаТоТаке.
Мотивация от Усика
Журналисты прибыли на тренировочную базу и зайдя в помещение увидели в рамке перчатку Усика и фото с ним.
На перчатке Александр призвал партнеров по команде делать добрые дела.
"Делай добрые дела — призывает Александр Усик своих партнеров по "Полесью".
Сертифицированный автограф на боксерской перчатке встречает гостей и владельцев тренировочной базы", — говорится в сообщении.
Отметим, что в последнем 30-м туре УПЛ "Полесье" благодаря победе над "Шахтером" (2:0) и поражению "Руха" от "Динамо" (1:2) пробилось в Лигу конференций.
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