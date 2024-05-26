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Слова Усика стали главной мотивацией для всех, кто заходит на базу Полесья — фото

26 мая 2024 14:50
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Агабекян Карен
редактор
Слова Усика стали главной мотивацией для всех, кто заходит на базу Полесья — фото
Александр Усик перед боем с Тайсоном Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирское "Полесье" в свой первый сезон в Украинской премьер-лиге стало пятым. Занятое место позволило команде сыграть в первых в своей истории еврокубках.

Возможно, игроков клуба мотивировал их знаменитый одноклубник и по совместительству абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик. Ведь на их тренировочной базе есть уголок боксера, сообщило ТаТоТаке.

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Журналисты прибыли на тренировочную базу и зайдя в помещение увидели в рамке перчатку Усика и фото с ним.

На перчатке Александр призвал партнеров по команде делать добрые дела.

"Делай добрые дела — призывает Александр Усик своих партнеров по "Полесью".

Сертифицированный автограф на боксерской перчатке встречает гостей и владельцев тренировочной базы", — говорится в сообщении.

Отметим, что в последнем 30-м туре УПЛ "Полесье" благодаря победе над "Шахтером" (2:0) и поражению "Руха" от "Динамо" (1:2) пробилось в Лигу конференций.

Напомним, Трубин летом уйдет из "Бенфики" — украинец присоединится к топ-клубу.

Довбик может выиграть престижный трофей — в "Жироне" сделали заявление.

Судаков в шаге от трансфера из "Шахтера" — детали сделки.

Роналду перейдет в "Байер" — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиану.

Мудрик узнал, кто возглавит "Челси".

футбол
Александр Усик
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