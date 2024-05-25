Динамо остановило Рух, Полесье в еврокубках, Минай вылетел — результаты 30-го тура УПЛ

Самба Диалло забил первый гол за "Динамо". Фото: "Динамо"

В рамках 30 тура чемпионата Украины в одно время прошли семь матчей. По их итогам определились участники еврокубков и команды в зоне вылета.

Украинскую премьер-лигу напрямую покинули "Металлист 1925" и "Минай", сообщил портал Новини.LIVE.

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Результаты матчей 30-го тура УПЛ

Жесткая борьба получилась за две путевки в Лигу конференций, за которые соперничали "Днепр-1", "Рух" и "Полесье".

Клуб из Житомира отставал на два балла от конкурентов, но им удалось победить "Шахтер" (2:0), а в параллельном матче "Динамо" выиграло у "Руха" (2:1), оставшегося без еврокубков. "Днепр-1" свой матч уверенно прошел с "Черноморцем" (2:0).

В борьбе за выживание "лобовой" матч сыграли "Металлист 1925" и "Верес". В этот раз клуб из Ровно победил (2:1) и занял 13-е место, которое позволит сыграть в стыковых матчах с 4-й командой Первой лиги. Харьковчане заняли последнее 16 место и вылетели напрямую.

Также своим шансом сохранить место в УПЛ не воспользовался разгромленный "Кривбассом" "Минай".

"Полесье" — "Шахтер" — 2:0

Голы: Педриньо, 27 (авт.), Луифер, 29

"Полесье": Кудрик — Михайличенко, Чоботенко, Шабанов, Назаренко — Таллес Коста (Крамар, 90+2), Кушниренко, Танковский (Чечер, 90+6) — Мустафаев, Луифер, Ндукве (Фортюне, 68).

"Шахтер": Твардовский — Гочолеишвили, Ракицкий (Лемкин, 23), Мироши, Педриньо (Цуканов, 63) — Назарина — Швед, Бондаренко (Крисков, 62), Марлон (Сикан, 63), Кевин — Траоре.

Предупреждение: Фортюне — Кевин

"Рух" — "Динамо" — 1:2

Голы: Дидык, 63 — Диалло, 52, Царенко, 77

"Рух": Ледвой — Слюбик, Роман, Дидык, Слесарь (Пидгурский, 78) — Пастух, Сыч, Таллес, Карабин (Рунич, 53) — Плюман (Федор, 78), Квасница

"Динамо": Нещерет — Караваев, Попов, Биловар (Михавко, 75), Дубинчак — Андриевский (Дячук, 64), Шепелев — Бенито, Буяльский (Царенко, 46), Диалло — Волошин (Малыш, 46)

Предупреждение: Роман, Квасница - Диалло

"Металлист 1925" — "Верес" — 1:2

Голы: Юрченко, 73 (пен.) — Дахновский, 33, Гайдучик, 62

"Металлист 1925": Мозиль — Жичиков, Обиная (Курило, 64), Фарина, Капинус — Моура, Юрченко (Бычек, 90), Габелок, Гармаш (Вачиберадзе, 46) — Юсов (Борячук, 46), Сидоров (Русин, 90) )

"Верес": Когут — Морозко, Кучеренко, Вовченко, Смеян - Кучеров (Курко, 90+2), Кухарук (Банада, 90+2) — Дахновский (Шестаков, 86), Яго (Шарай, 80), Шастал — Гайдучик ( Мрвальевич, 80)

Предупреждения: Обиная, Вачиберадзе, Фарина - Кухарук, Когут

"Оболонь" — "Александрия" — 0:3

Голы: Альвина Безерра, 24, 61, Ковалец, 49

"Оболонь": Кичак — Чернов, Дубко, Карась, Грисьо — Мединский (Вишневский, 84), Черненко (Груша, 84), Мороз, Суханов (Нагиев, 62) — Краснопир (Лях, 84), Тарануха (Слободян, 62)

"Александрия": Ермаков — Скорко, Феррейра Кампуш, Логинов (Савченко, 87), Копина — Калюжный — Калитвинцев (Рейс, 66), Михайленко, Кулаковский (да Силва, 46), Альвина Безерра (Костишин, 66) —Ковалец (Сиге, 56)

Предупреждение: Мороз — Ковалец

"Черноморец" — "Днепр-1" — 0:2

Голы: Очеретько, 45+1, Третьяков, 73

"Черноморец": Варакута — Путря, Салюк, Ермаков, Брагару — Бадибанга, Васильев, Шпорн, Штогрин — Бойчук, Авагимян (Кузик, 66)

"Днепр-1": Волынец — Адамюк, Сарапий, Сваток, Пасич — Рубчинский, Очеретько — Гуцуляк (Когут, 74), Леднев, Гаджиев (Танчик, 68) — Филиппов (Третьяков, 58)

Предупреждение: Авагимян — Гаджиев

"Заря" — "Колос" — 0:1

Гол: Кариока, 75

"Заря": Мацапура — Жан Клод, Джордан, Рейс, Батагов — Яцик (Чурко, 80), Башич, Мичин (Бугай, 80), Герреро — Слесарь (Антюх, 46), Горбач (Волошин, 71)

"Колос": Горох — Цуриков, Бурда, Лучкевич, Гончаренко — Криворучко (Кариока, 66), Демченко, Ильин (Гусол, 87), Ореховский, Великан (Салабай, 66) — Рангел (Безбородько, 66)

Предупреждение: Горбач — Демченко

"Кривбасс" — "Минай" — 3:0

Голы: Понедельник, 38 Кузык, 42 Кожушко, 66

"Кривбасс": Маханьков — По, Сантине, Стецьков, Дибанго — Вакулко, Хомченовский (Бизимана, 63) — Кузык (Рябов, 81), Твердохлиб (Бутенко, 81), Соса (Задерака, 69) — Принс (Кожушко, 46)

"Минай": Кемкин — Дмитрук (Воробчак, 53), Чуев (Поддубный, 71), Скиба, Прокопчук (Кисель, 46), Вакула — Петько (Семотюк, 46), Кораблин, Витенчук

Предупреждение: Твердохлиб, Понедельник — Устименко

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