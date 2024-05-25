Динамо зупинило Рух, Полісся в єврокубках, Минай вилетів — результати 30-го туру УПЛ

Самба Діалло забив перший гол за "Динамо". Фото: "Динамо"

В рамках 30-го туру чемпіонату України в один час пройшли сім матчів. За їх підсумками визначились учасники єврокубків та команди в зоні вильоту.

Українську прем’єр-лігу напряму покинули "Металіст 1925" та "Минай", повідомив портал Новини.LIVE.

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Результати матчів 30-го туру УПЛ

Жорстка боротьба вийшла за дві путівки у Лігу конференцій, за які змагалися "Дніпро-1", "Рух" та "Полісся".

Клуб із Житомира відставав на два бали від конкурентів, але їм вдалося перемогти "Шахтар" (2:0), а в паралельному матчі "Динамо" виграло у "Руха" (2:1), який залишився без єврокубків. "Дніпро-1" свій матч впевнено виграли у "Чорноморця" (2:0).

У боротьбі за виживання "лобовий" матч зіграли "Металіст 1925" та "Верес". Цього разу рівняни перемогли (2:1) й посіли 13-те місце, яке дозволить зіграти в стикових матчах з 4-ю командою першої ліги. Харків’яни посіли останнє 16-те місце й вилетіли напряму.

Також своїм шансом зберегти місце в УПЛ не скористався "Минай", який був розгромлений "Кривбасом".

"Полісся" — "Шахтар" — 2:0

Голи: Педріньйо, 27 (авт.), Луїфер, 29

"Полісся": Кудрик — Михайліченко, Чоботенко, Шабанов, Назаренко — Таллес Коста (Крамар, 90+2), Кушніренко, Танковський (Чечер, 90+6) — Мустафаєв, Луїфер, Ндукве (Фортюне, 68).

"Шахтар": Твардовський — Гочолеішвілі, Ракіцький (Лемкін, 23), Міроші, Педріньйо (Цуканов, 63) — Назарина — Швед, Бондаренко (Криськів, 62), Марлон (Сікан, 63), Кевін — Траоре.

Попередження: Фортюне — Кевін

"Рух" — "Динамо" — 1:2

Голи: Дідик, 63 — Діалло, 52, Царенко, 77

"Рух": Ледвій — Слюбик, Роман, Дідик, Слюсар (Підгурський, 78) — Пастух, Сич, Таллес, Карабін (Руніч, 53) — Плюман (Федор, 78), Квасниця

"Динамо": Нещерет — Караваєв, Попов, Біловар (Михавко, 75), Дубінчак — Андрієвський (Дячук, 64), Шепелєв — Беніто, Буяльський (Царенко, 46), Діалло — Волошин (Малиш, 46)

Попередження: Роман, Квасниця — Діалло

"Металіст 1925" — "Верес" — 1:2

Голи: Юрченко, 73 (пен.) — Дахновський, 33, Гайдучик, 62

"Металіст 1925": Мозіль — Жичиков, Обіная (Курило, 64), Фарина, Капінус — Моура, Юрченко (Бичек, 90), Габелок, Гармаш (Вачіберадзе, 46) — Юсов (Борячук, 46), Сидоров (Русин, 90)

"Верес": Когут — Морозко, Кучеренко, Вовченко, Сміян — Кучеров (Курко, 90+2), Кухарук (Банада, 90+2) — Дахновський (Шестаков, 86), Яго (Шарай, 80), Шастал — Гайдучик (Мрвальєвич, 80)

Попередження: Обіная, Вачіберадзе, Фарина — Кухарук, Когут

"Оболонь" — "Олександрія" — 0:3

Голи: Альвіна Безерра, 24, 61, Ковалець, 49

"Оболонь": Кичак — Чернов, Дубко, Карась, Грисьо — Мединський (Вишневський, 84), Черненко (Груша, 84), Мороз, Суханов (Нагієв, 62) — Краснопір (Лях, 84), Тарануха (Слободян, 62)

"Олександрія": Єрмаков — Скорко, Феррейра Кампуш, Логінов (Савченко, 87), Копина — Калюжний — Калітвінцев (Рейс, 66), Михайленко, Кулаковський (да Сілва, 46), Альвіна Безерра (Костишин, 66) — Ковалець (Сігеєв, 56)

Попередження: Мороз — Ковалець

"Чорноморець" — "Дніпро-1" — 0:2

Голи: Очеретько, 45+1, Третьяков, 73

"Чорноморець": Варакута — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Бадібанга, Васильєв, Шпорн, Штогрін — Бойчук, Авагімян (Кузик, 66)

"Дніпро-1": Волинець — Адамюк, Сарапій, Сваток, Пасіч — Рубчинський, Очеретько — Гуцуляк (Когут, 74), Лєднєв, Гаджиєв (Танчик, 68) — Філіппов (Третьяков, 58)

Попередження: Авагімян — Гаджиєв

"Зоря" — "Колос" — 0:1

Гол: Каріока, 75

"Зоря": Мацапура — Жан Клод, Джордан, Рейс, Батагов — Яцик (Чурко, 80), Башич, Мічін (Бугай, 80), Герреро — Слесар (Антюх, 46), Горбач (Волошин, 71)

"Колос": Горох — Цуріков, Бурда, Лучкевич, Гончаренко — Криворучко (Каріока, 66), Демченко, Ільїн (Гусол, 87), Оріховський, Велетень (Салабай, 66) — Рангел (Безбородько, 66)

Попередження: Горбач — Демченко

"Кривбас" — "Минай" — 3:0

Голи: Понєдєльнік, 38 Кузик, 42 Кожушко, 66

"Кривбас": Маханьков — По, Сантіні, Стецьков, Дібанго — Вакулко, Хомченовський (Бізімана, 63) — Кузик (Рябов, 81), Твердохліб (Бутенко, 81), Соса (Задерака, 69) — Прінс (Кожушко, 46)

"Минай": Кемкін — Дмитрук (Воробчак, 53), Чуєв (Піддубний, 71), Скиба, Прокопчук (Кисіль, 46), Вакула — Петько (Семотюк, 46), Кораблін, Вітенчук — Ременяк (Гунічев, 68), Устименко

Попередження: Твердохліб, Понєдєльнік — Устименко

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