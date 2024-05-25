Зірки Дніпра-1 можуть залишити команду безплатно — стала відома причина

Олександра Піхальонка хочуть бачити багато клубів у своєму складі. Фото: "Дніпро-1"

П'ята команда Української прем'єр-ліги "Дніпро-1" може залишитись без усіх основних гравців. Ці футболісти можуть залишити команду на законних підставах.

Про це повідомив портал "Футбол 24" із посиланням на свої джерела у клубі.

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Чому гравці покинуть "Дніпро-1"

За інформацією джерела, у "Дніпрі-1" на цей момент заборгованість із зарплати перед гравцями становить чотири місяці.

Останнім місяцем, за який команда отримала гроші, був січень.

Керівництво клубу зараз тримає гравців у незнанні та не повідомляє, коли погасять заборгованість. Функціонери чекають на завершення сезону, коли бачитимуть чіткішу картину з фінансуванням.

Також нікому з футболістів, у яких у червні закінчуються контракти, не пропонують їх продовжувати.

Зазначимо, що головним тренером команди Юрієм Максимов заявлялося, що 70% гравців покинуть команду наприкінці сезону. Керівництво клубу не настільки песимістично і залишилося незадоволеним заявою тренера.

Перед останнім, 30-м туром УПЛ "Дніпро-1" посідає п'яте місце та у разі поразки в матчі проти "Чорноморця", за умови перемоги "Полісся" над "Шахтарем", може залишитися без єврокубків.

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