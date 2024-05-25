Звезды Днепра-1 могут покинуть команду бесплатно — стала известна причина
Пятая команда Украинской премьер-лиги "Днепр-1" может остаться без всех основных игроков. Эти футболисты могут покинуть команду на законных основаниях.
Об этом сообщил портал "Футбол 24" со ссылкой на свои источники в клубе.
Почему игроки покинут "Днепр-1"
По информации источника, в "Днепре-1" на текущий момент задолженность по зарплате перед игроками составляет четыре месяца.
Последним месяцем, за который команда получила деньги, был январь.
Руководство клуба сейчас держит игроков в неведении и не сообщает, когда погасят задолженность. Функционеры ждут завершения сезона, когда будут видеть более четкую картину с финансированием.
Также никому из футболистов, у которых в июне заканчиваются контракты, не предлагают их продлевать.
Отметим, что главным тренером команды Юрием Максимов заявлялось, что 70% игроков покинут команду в конце сезона. Руководство клуба не настолько пессимистично и осталось недовольно заявлением тренера.
Перед последним, 30-м туром УПЛ "Днепр-1" занимает пятое место и в случае поражения в матче против "Черноморца", при условии победы "Полесья" над "Шахтером", может остаться без еврокубков.
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