Максимов решил уйти из Днепра-1 — где тренер продолжит карьеру
Руководству "Днепра-1" ближайшим летом придется искать нового главного тренера. Юрий Максимов принял решение уйти из клуба.
Максимов досрочно расторгнет контракт с "Днепром-1", сообщает "Украинский футбол".
"Днепр-1" может закончить нынешний сезон на 4 месте, что позволит команде сыграть в еврокубках в будущем сезоне. Однако осенью ее возглавит другой тренер. Юрий Максимов досрочно уйдет из "Днепра-1".
Причина отставки Максимова
Контракт тренера с клубом действует до лета 2025 года. Но 55-летний специалист решил расторгнуть соглашение после последнего тура сезона 2023/2024, в котором "Днепр-1" сыграет с "Черноморцем".
Максимов считает потерю ведущих футболистов серьезной проблемой для "Днепра-1". Игроки хотели сменить клуб еще зимой, поскольку проблемы с финансированием команды начались уже давно. Однако в итоге все они вместе с тренерским штабом приняли решение завершить сезон, а уже затем думать об уходе.
Максимов возглавил "Днепр-1" в сентябре 2023 года. Пока не известно, где он может продолжить карьеру.
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