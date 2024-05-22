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Максимов решил уйти из Днепра-1 — где тренер продолжит карьеру

22 мая 2024 13:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Максимов решил уйти из Днепра-1 — где тренер продолжит карьеру
Юрий Максимов во время матча "Днепра-1". Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководству "Днепра-1" ближайшим летом придется искать нового главного тренера. Юрий Максимов принял решение уйти из клуба.

Максимов досрочно расторгнет контракт с "Днепром-1", сообщает "Украинский футбол". 

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"Днепр-1" может закончить нынешний сезон на 4 месте, что позволит команде сыграть в еврокубках в будущем сезоне. Однако осенью ее возглавит другой тренер. Юрий Максимов досрочно уйдет из "Днепра-1".

Юрий Максимов и Александр Шовковский
Юрий Максимов и Александр Шовковский. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Причина отставки Максимова 

Контракт тренера с клубом действует до лета 2025 года. Но 55-летний специалист решил расторгнуть соглашение после последнего тура сезона 2023/2024, в котором "Днепр-1" сыграет с "Черноморцем". 

Максимов считает потерю ведущих футболистов серьезной проблемой для "Днепра-1". Игроки хотели сменить клуб еще зимой, поскольку проблемы с финансированием команды начались уже давно. Однако в итоге все они вместе с тренерским штабом приняли решение завершить сезон, а уже затем думать об уходе. 

Максимов возглавил "Днепр-1" в сентябре 2023 года. Пока не известно, где он может продолжить карьеру. 

Напомним, Мудрик может уйти из "Челси" вслед за Почеттино — на Михаила претендует топ-клуб.

Супряга и еще два игрока "Динамо" решили летом сменить клуб.

Мбаппе не сыграет за сборную Франции летом.

Лунин расстроен из-за кадровой ситуации в "Реале".

В "Жироне" разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера.

спорт
футбол
Днепр-1
тренер
Юрий Максимов

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