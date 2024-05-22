Леднев уедет из Днепра-1 в зарубежный клуб — он уже выбрал команду

Богдан Леднев (справа) празднует гол. Фото: instagram.com/liedniev_bogdan_7_/

Полузащитник "Днепра-1" Богдан Леднев готовится к трансферу, который состоится ближайшим летом. Футболист хочет продолжить карьеру за пределами Украины.

У Леднева есть несколько вариантов для перехода, сообщает "Спорт-Экспресс Украина".

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Футбольная команда "Днепр-1", которая в первой половине сезона претендовала на лидерство в турнирной таблице, ближайшим летом лишится сразу нескольких игроков. Одним из них может стать и Богдан Леднев, который только недавно присоединился к команде.

Богдан Леднев во время выступлений в "Динамо". Фото: instagram.com/liedniev_bogdan_7_/

Куда уйдет Леднев

В августе прошлого года футболист перешел в "Днепр-1" из киевского "Динамо" за полмиллиона евро. Он подписал контракт до лета 2026 года, но вряд ли отработает его до конца.

Леднев хочет перейти в один из зарубежных клубов. У него есть несколько вариантов для продолжения карьеры, однако 26-летний футболист пока их не называет.

Помимо "Днепра-1" и "Динамо", Леднев выступал за луганскую "Зарю" и венгерский "Фехервар". В нынешнем сезоне Богдан сыграл в УПЛ 23 поединка, в которых забил 4 гола.

За тур до конца сезона "Днепр-1" идет на 4-м месте в турнирной таблице и может квалифицироваться в еврокубки.

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