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Лєднєв виїде з Дніпра-1 до закордонного клубу — він уже обрав команду

22 травня 2024 11:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лєднєв виїде з Дніпра-1 до закордонного клубу — він уже обрав команду
Богдан Лєднєв (праворуч) святкує гол. Фото: instagram.com/liedniev_bogdan_7_/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник "Дніпра-1" Богдан Лєднєв готується до трансферу, який відбудеться найближчого літа. Футболіст хоче продовжити кар'єру за межами України.

У Лєднєва є кілька варіантів для переходу, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".

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Футбольна команда "Дніпро-1", яка в першій половині сезону претендувала на лідерство в турнірній таблиці, найближчого літа втратить відразу декілька гравців. Одним із них може стати й Богдан Лєднєв, який лише нещодавно приєднався до команди.

Богдан Леднєв
Богдан Лєднєв під час виступів у "Динамо". Фото: instagram.com/liedniev_bogdan_7_/

Куди піде Лєднєв

Торік у серпні футболіст перейшов у "Дніпро-1" з київського "Динамо" за пів мільйона євро. Він підписав контракт до літа 2026 року, але навряд чи відпрацює його до кінця.

Лєднєв хоче перейти до одного із закордонних клубів. Він має кілька варіантів для продовження кар'єри, проте 26-річний футболіст поки що їх не називає.

Окрім "Дніпра-1" та "Динамо", Лєднєв виступав за луганську "Зорю" та угорський "Фехервар". Цього сезону Богдан зіграв в УПЛ 23 поєдинки, в яких забив 4 голи.

За тур до кінця сезону "Дніпро-1" йде на 4-му місці у турнірній таблиці та може кваліфікуватися до єврокубків.

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Богдан Лєднєв

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