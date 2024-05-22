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Максимов вирішив піти з Дніпра-1 — де тренер продовжить кар'єру

22 травня 2024 13:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Максимов вирішив піти з Дніпра-1 — де тренер продовжить кар'єру
Юрій Максимов під час матчу "Дніпра-1". Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництву "Дніпра-1" найближчого літа доведеться шукати нового головного тренера. Юрій Максимов вирішив піти з клубу.

Максимов достроково розірве контракт із "Дніпром-1", повідомляє "Український футбол".

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"Дніпро-1" може закінчити нинішній сезон на 4 місці, що дозволить команді зіграти у єврокубках у майбутньому сезоні. Однак восени її очолить інший тренер. Юрій Максимов достроково піде з "Дніпра-1".

Юрій Максимов та Олександр Шовковський
Юрій Максимов та Олександр Шовковський. Фото: пресслужба "Дніпра-1"

Причина відставки Максимова

Контракт тренера з клубом діє до літа 2025 року. Але 55-річний фахівець вирішив розірвати угоду після останнього туру сезону 2023/2024, у якому "Дніпро-1" зіграє з "Чорноморцем".

Максимов вважає втрату провідних футболістів серйозною проблемою для "Дніпра-1". Гравці хотіли змінити клуб ще взимку, оскільки проблеми із фінансуванням команди розпочалися вже давно. Однак у підсумку всі вони разом із тренерським штабом вирішили завершити сезон, а вже потім думати про звільнення.

Максимов очолив "Дніпро-1" у вересні 2023 року. Наразі не відомо, де він може продовжити кар'єру.

Нагадаємо, Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.

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спорт
футбол
Дніпро-1
тренер
Юрій Максимов

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