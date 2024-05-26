Слова Усика стали головною мотивацією для всіх, хто заходить на базу Полісся — фото
Житомирське "Полісся" в свій перший сезон в Українській прем'єр-лізі стали п'ятими. Зайняте місце дозволило команді зіграти у перших у своїй історії єврокубках.
Можливо, гравців клубу мотивував їхній знаменитий одноклубник і за сумісництвом абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик. Адже на їхній тренувальній базі є куточок боксера, повідомило ТаТоТаке.
Мотивація від Усика
Журналісти прибули на тренувальну базу і зайшовши до приміщення побачили у рамці рукавичку Усика та фото з ним.
На рукавичці Олександр закликав партнерів по команді робити добрі справи.
"Роби добрі справи — закликає Олександр Усик своїх партнерів по "Поліссю".
Сертифікований автограф на боксерській рукавичці зустрічає гостей та власників тренувальної бази", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що в останньому 30-му турі УПЛ "Полісся" завдяки перемозі над "Шахтарем" (2:0) та поразці "Руху" від "Динамо" (1:2) пробилося до Ліги конференцій.
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