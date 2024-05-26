Слова Усика стали головною мотивацією для всіх, хто заходить на базу Полісся — фото

Олександр Усик перед боєм із Тайсоном Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Житомирське "Полісся" в свій перший сезон в Українській прем'єр-лізі стали п'ятими. Зайняте місце дозволило команді зіграти у перших у своїй історії єврокубках.

Можливо, гравців клубу мотивував їхній знаменитий одноклубник і за сумісництвом абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик. Адже на їхній тренувальній базі є куточок боксера, повідомило ТаТоТаке.

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Мотивація від Усика

Журналісти прибули на тренувальну базу і зайшовши до приміщення побачили у рамці рукавичку Усика та фото з ним.

На рукавичці Олександр закликав партнерів по команді робити добрі справи.

"Роби добрі справи — закликає Олександр Усик своїх партнерів по "Поліссю".

Сертифікований автограф на боксерській рукавичці зустрічає гостей та власників тренувальної бази", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що в останньому 30-му турі УПЛ "Полісся" завдяки перемозі над "Шахтарем" (2:0) та поразці "Руху" від "Динамо" (1:2) пробилося до Ліги конференцій.

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