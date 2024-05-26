Пихаленок вскоре подпишет контракт с Шахтером — что известно

Украинский полузащитник Алексей Пихаленок. Фото: "Днепр-1"

"Днепр-1" вскоре потеряет большинство своих лидеров. После Алексея Гуцуляка команду покинет Александр Пихаленок.

Об этом сообщил украинский инсайдер Игорь Бурбас.

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Пихаленок вернется в "Шахтер"

По информации источника, Пихаленок очень близок к возвращению в донецкий "Шахтер", воспитанником которого он является.

Футболист, "Днепр-1" и "Шахтер" договорились о трансфере, но им еще необходимо договориться о последних нюансах.

"Без пяти минут игрок "Шахтера". По моей информации, принципиальная договоренность между всеми сторонами достигнута. Остались определенные финансовые нюансы, и игрок вернется в лагерь "горняков", — написал Бурбас.

Отметим, что у "Шахтера" есть право повторить любое предложение "Днепру-1" по Пихаленку. Чтобы другому клубу приобрести полузащитника им нужно, чтобы "горняки" не повторили предложенную сумму.

Пихаленок в текущем сезоне в 31 матче забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач.

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