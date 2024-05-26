Мілан призначить головним тренером триразового чемпіона України

Футболісти "Мілана". Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Італійський "Мілан" за підсумками сезону звільнив з посади головного тренера Стефано Піолі. Заміну легендарний клуб знайшов дуже швидко.

Новим головним тренером "Мілана" стане португалець Пауло Фонсека, повідомив журналіст Ніколо Скіра.

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Новий головний тренер Мілана

За інформацією джерела, протягом тижня між клубом та тренером тривали переговори, які завершилися позитивно як для "Мілану", так і для фахівця.

Фонсека підпише дворічний контракт із зарплатою 3,5 млн євро на рік.

На цю мить керівництво "Мілана" та Фонсека домовляються за останні незначні деталі та підпишуть контракт.

У боротьбі за посаду головного тренера "Мілана" Фонсека випередив наставника "Аль-Іттіхада" із Саудівської Аравії Марсело Гальярдо.

Попередні два сезони Фонсека тренував французький "Лілль", з яким минулого сезону посів четверте місце в Лізі 1. Контракт з Пауло з клубом закінчується в червні.

За свою кар'єру португалець також тренував "Брагу", "Шахтар" та "Рому".

В Україні Фонсека тричі вигравав УПЛ. Після початку повномасштабного російського вторгнення тренер допомагає українським біженцям і дітям й часто говорить на міжнародній арені про війну, що триває.

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