Мілан призначить головним тренером триразового чемпіона України
Італійський "Мілан" за підсумками сезону звільнив з посади головного тренера Стефано Піолі. Заміну легендарний клуб знайшов дуже швидко.
Новим головним тренером "Мілана" стане португалець Пауло Фонсека, повідомив журналіст Ніколо Скіра.
Новий головний тренер Мілана
За інформацією джерела, протягом тижня між клубом та тренером тривали переговори, які завершилися позитивно як для "Мілану", так і для фахівця.
Фонсека підпише дворічний контракт із зарплатою 3,5 млн євро на рік.
На цю мить керівництво "Мілана" та Фонсека домовляються за останні незначні деталі та підпишуть контракт.
У боротьбі за посаду головного тренера "Мілана" Фонсека випередив наставника "Аль-Іттіхада" із Саудівської Аравії Марсело Гальярдо.
Попередні два сезони Фонсека тренував французький "Лілль", з яким минулого сезону посів четверте місце в Лізі 1. Контракт з Пауло з клубом закінчується в червні.
За свою кар'єру португалець також тренував "Брагу", "Шахтар" та "Рому".
В Україні Фонсека тричі вигравав УПЛ. Після початку повномасштабного російського вторгнення тренер допомагає українським біженцям і дітям й часто говорить на міжнародній арені про війну, що триває.
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