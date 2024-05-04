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Мілан очолить колишній гравець Баварії та Барселони — про кого йдеться

4 травня 2024 12:56
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Мілан очолить колишній гравець Баварії та Барселони — про кого йдеться
Лідер "Мілана" Рафаел Леау під час матчу. Фото: Reuters/Daniele Mascolo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво італійського "Мілана" збирається попрощатися з головним тренером команди Стефано Піолі наприкінці цього сезону. "Россонері" вже знайшли нового наставника.

"Мілан" веде переговори з нідерландським фахівцем, повідомляє Tutto Mercato.

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Італійський "Мілан" не зумів нав'язати боротьбу "Інтеру" у боротьбі за Скудетто цього сезону. Керівництво "россонері" та головний тренер команди Стефано Піолі обговорили ситуацію та вирішили припинити співпрацю.

Марк Ван Боммель може очолити Мілан
Марк Ван Боммель під час роботи у Німеччині. Фото: instagram.com/markvanbommel6/

Хто може очолити "Мілан"

Довгий час не було відомо про те, хто стане новим наставником "россонері". У пресі навіть не з'являлися прізвища кандидатів на цю посаду. І лише зараз італійські журналісти опублікували дані про переговори "Мілана" із 47-річним нідерландським тренером Марком Ван Боммелем.

Як футболіст він виступав за ПСВ, "Баварію", "Барселону" та "Мілан". Як тренер працював з ПСВ, "Вольфсбургом" та "Антверпеном", який зумів зробити чемпіоном і володарем Кубка Бельгії.

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спорт
футбол
Мілан
тренер
Марк Ван Боммель

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