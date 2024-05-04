Мілан очолить колишній гравець Баварії та Барселони — про кого йдеться

Лідер "Мілана" Рафаел Леау під час матчу. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Керівництво італійського "Мілана" збирається попрощатися з головним тренером команди Стефано Піолі наприкінці цього сезону. "Россонері" вже знайшли нового наставника.

"Мілан" веде переговори з нідерландським фахівцем, повідомляє Tutto Mercato.

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Марк Ван Боммель під час роботи у Німеччині. Фото: instagram.com/markvanbommel6/

Хто може очолити "Мілан"

Довгий час не було відомо про те, хто стане новим наставником "россонері". У пресі навіть не з'являлися прізвища кандидатів на цю посаду. І лише зараз італійські журналісти опублікували дані про переговори "Мілана" із 47-річним нідерландським тренером Марком Ван Боммелем.

Як футболіст він виступав за ПСВ, "Баварію", "Барселону" та "Мілан". Як тренер працював з ПСВ, "Вольфсбургом" та "Антверпеном", який зумів зробити чемпіоном і володарем Кубка Бельгії.

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