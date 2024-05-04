Мілан очолить колишній гравець Баварії та Барселони — про кого йдеться
Керівництво італійського "Мілана" збирається попрощатися з головним тренером команди Стефано Піолі наприкінці цього сезону. "Россонері" вже знайшли нового наставника.
"Мілан" веде переговори з нідерландським фахівцем, повідомляє Tutto Mercato.
Італійський "Мілан" не зумів нав'язати боротьбу "Інтеру" у боротьбі за Скудетто цього сезону. Керівництво "россонері" та головний тренер команди Стефано Піолі обговорили ситуацію та вирішили припинити співпрацю.
Хто може очолити "Мілан"
Довгий час не було відомо про те, хто стане новим наставником "россонері". У пресі навіть не з'являлися прізвища кандидатів на цю посаду. І лише зараз італійські журналісти опублікували дані про переговори "Мілана" із 47-річним нідерландським тренером Марком Ван Боммелем.
Як футболіст він виступав за ПСВ, "Баварію", "Барселону" та "Мілан". Як тренер працював з ПСВ, "Вольфсбургом" та "Антверпеном", який зумів зробити чемпіоном і володарем Кубка Бельгії.
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