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Милан возглавит бывший игрок Баварии и Барселоны — о ком речь

4 мая 2024 12:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Милан возглавит бывший игрок Баварии и Барселоны — о ком речь
Лидер "Милана" Рафаэл Леау во время матча. Фото: Reuters/Daniele Mascolo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство итальянского "Милана" собирается попрощаться с главным тренером команды Стефано Пиоли в конце нынешнего сезона. "Россонери" уже нашли нового наставника. 

"Милан" ведет переговоры с нидерландским специалистом, сообщает Tutto Mercato

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Итальянский "Милан" не сумел навязать борьбу "Интеру" в борьбе за Скудетто в этом сезоне. Руководство "россонери" и главный тренер команды Стефано Пиоли обсудили ситуацию и решили прекратить сотрудничество. 

Марк Ван Боммель может возглавить Милан
Марк Ван Боммель во время работы в Германии. Фото: instagram.com/markvanbommel6/

Кто может возглавить "Милан" 

Долгое время не было известно о том, кто станет новым наставником "россонери". В прессе даже не появлялись фамилии кандидатов на этот пост. И только сейчас итальянские журналисты опубликовали данные о переговорах "Милана" с 47-летним нидерландским тренером Марком Ван Боммелем. 

В качестве футболиста он выступал за ПСВ, "Баварию", "Барселону" и "Милан". В качестве тренера работал с ПСВ, "Вольфсбургом" и "Антверпеном", который сумел сделать чемпионом и обладателем Кубка Бельгии. 

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спорт
футбол
Милан
тренер
Марк Ван Боммель

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