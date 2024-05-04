Милан возглавит бывший игрок Баварии и Барселоны — о ком речь

Лидер "Милана" Рафаэл Леау во время матча. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Руководство итальянского "Милана" собирается попрощаться с главным тренером команды Стефано Пиоли в конце нынешнего сезона. "Россонери" уже нашли нового наставника.

"Милан" ведет переговоры с нидерландским специалистом, сообщает Tutto Mercato.

Читайте также:

Итальянский "Милан" не сумел навязать борьбу "Интеру" в борьбе за Скудетто в этом сезоне. Руководство "россонери" и главный тренер команды Стефано Пиоли обсудили ситуацию и решили прекратить сотрудничество.

Марк Ван Боммель во время работы в Германии. Фото: instagram.com/markvanbommel6/

Кто может возглавить "Милан"

Долгое время не было известно о том, кто станет новым наставником "россонери". В прессе даже не появлялись фамилии кандидатов на этот пост. И только сейчас итальянские журналисты опубликовали данные о переговорах "Милана" с 47-летним нидерландским тренером Марком Ван Боммелем.

В качестве футболиста он выступал за ПСВ, "Баварию", "Барселону" и "Милан". В качестве тренера работал с ПСВ, "Вольфсбургом" и "Антверпеном", который сумел сделать чемпионом и обладателем Кубка Бельгии.

Напомним, Зинченко летом сменит клуб — кому "Арсенал" продаст игрока.

Лунин больше не сыграет за "Реал" в Ла Лиге — Анчелотти принял важное решение.

"Жирона" назвала стоимость Довбика — появился первый претендент.

Хаби Алонсо неожиданно заговорил об уходе из "Байера" после победы над "Ромой".

Суркиса резко раскритиковали из-за трансфера Шапаренко.

Почеттино оценил игру Мудрика в победном матче с "Тоттенхэмом".