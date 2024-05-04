Манчестер Юнайтед и Бавария обменяются тренерами — уже известны детали соглашения

Тренеры Томас Тухель и Карло Анчелотти. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Два гранда европейского футбола готовят обмен тренерами. "Бавария" и "Манчестер Юнайтед" сделают громкое объявление для болельщиков.

Эрик Тен Хаг будет работать в Мюнхене, а Томас Тухель вернется в английскую Премьер-лигу, сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель летом досрочно уйдет из немецкого клуба даже несмотря на то, что вывел мюнхенцев в полуфинал Лиги чемпионов. Еще неделю назад стало известно о его переговорах с руководством "Манчестер Юнайтед".

Тухель, который уже работал в Англии с "Челси", подпишет с "красными дьяволами" контракт сроком на год и возможностью продления соглашения. Официально о его назначении не объявят до тех пор, пока "Бавария" будет участвовать в Лиге чемпионов. Через неделю мюнхенцы сыграют ответный полуфинал в Мадриде. Первая встреча соперников завершилась ничьей со счетом 2:2.

Эрик Тен Хаг руководит игрой "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Carl Recine

Тен Хаг уедет в Мюнхен

Однако история с назначением нового тренера в "МЮ" может обрасти новыми красками. Согласно утверждению английских журналистов, наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг заменит Томаса Тухеля в Мюнхене.

Руководство английского клуба недовольно работой нидерландского специалиста. В свою очередь "Бавария" долго искала нового тренера. Пазл сошелся после того, как стало известно о переговорах Тухеля с "МЮ". Немецкий клуб уже контактирует с представителями Тен Хага.

Напомним, Зинченко летом сменит клуб — кому "Арсенал" продаст игрока.

Лунин больше не сыграет за "Реал" в Ла Лиге — Анчелотти принял важное решение.

"Жирона" назвала стоимость Довбика — появился первый претендент.

Хаби Алонсо неожиданно заговорил об уходе из "Байера" после победы над "Ромой".

Почеттино оценил игру Мудрика в победном матче с "Тоттенхэмом".