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Манчестер Юнайтед и Бавария обменяются тренерами — уже известны детали соглашения

4 мая 2024 12:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Манчестер Юнайтед и Бавария обменяются тренерами — уже известны детали соглашения
Тренеры Томас Тухель и Карло Анчелотти. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Два гранда европейского футбола готовят обмен тренерами. "Бавария" и "Манчестер Юнайтед" сделают громкое объявление для болельщиков. 

Эрик Тен Хаг будет работать в Мюнхене, а Томас Тухель вернется в английскую Премьер-лигу, сообщает Daily Mail

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Главный тренер "Баварии" Томас Тухель летом досрочно уйдет из немецкого клуба даже несмотря на то, что вывел мюнхенцев в полуфинал Лиги чемпионов. Еще неделю назад стало известно о его переговорах с руководством "Манчестер Юнайтед". 

Тухель, который уже работал в Англии с "Челси", подпишет с "красными дьяволами" контракт сроком на год и возможностью продления соглашения. Официально о его назначении не объявят до тех пор, пока "Бавария" будет участвовать в Лиге чемпионов. Через неделю мюнхенцы сыграют ответный полуфинал в Мадриде. Первая встреча соперников завершилась ничьей со счетом 2:2. 

Эрик Тен Хаг будет работать в Баварии
Эрик Тен Хаг руководит игрой "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Carl Recine

Тен Хаг уедет в Мюнхен 

Однако история с назначением нового тренера в "МЮ" может обрасти новыми красками. Согласно утверждению английских журналистов, наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг заменит Томаса Тухеля в Мюнхене. 

Руководство английского клуба недовольно работой нидерландского специалиста. В свою очередь "Бавария" долго искала нового тренера. Пазл сошелся после того, как стало известно о переговорах Тухеля с "МЮ". Немецкий клуб уже контактирует с представителями Тен Хага. 

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спорт
футбол
Манчестер Юнайтед
Бавария
тренер
Томас Тухель
Эрик Тен Хаг

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