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Максимов уйдет из Днепра-1 — Леоненко назвал причину

3 мая 2024 14:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Максимов уйдет из Днепра-1 — Леоненко назвал причину
Тренер Максимов (слева) и полузащитник Пихаленок на тренировке. Фото: instagram.com/scdnipro1/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов заявил о том, что может уйти из команды после следующего матча в чемпионате Украины. Эксперт Виктор Леоненко назвал мотивы, которые заставили наставника принять это решение.

Леоненко считает решение Максимова обдуманным, сообщает FanDay

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"Днепр-1" примет "Кривбасс" в матче 27 тура чемпионата Украины. Главный тренер днепровской команды Юрий Максимов пообещал уйти в отставку, если его подопечные не смогут одержать победу. Виктор Леоненко считает, что этот поединок станет отличным тестом для футболистов "Днепра-1". 

Юрий Максимов
Юрий Максимов во время матча. Фото: instagram.com/scdnipro1/

Почему Максимов решил уйти в отставку 

Леоненко и Максимов знакомы с ранней юности, что позволяет эксперту делать выводы о мотивах решения тренера. Бывший форвард сборной Украины понимает причины разочарования наставника в команде. "Днепр-1", которого считали претендентом на чемпионский титул, регулярно теряет очки даже в тех матчах, в которых первым забивает гол. 

"Я не стану подшучивать над Максимовым на эту тему. Это мне смешно, а он тренер и теряет свое здоровье на работе. Видимо, у Макса накипело, раз он так сказал. Плюс он взрывной парень. Но его заявление выглядит солидно. Не каждый так может, большинство тренеров надо выгонять", — рассказал Леоненко. 

Эксперт отметил, что тренеру надо было оставаться в "Полесье" вместо того, чтобы идти работать в "Днепр-1". 

Напомним, за Виктора Цыганкова будут бороться два итальянских клуба.

Лунин не договорился с "Реалом" и готовится к трансферу в другой клуб. Карло Анчелотти решил, что украинец больше не сыграет в Ла Лиге. 

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Хаби Алонсо неожиданно заговорил об уходе из "Байера" после победы над "Ромой". 

"Барселона" летом хочет подписать лидера "Баварии" — это приоритетный трансфер.

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Днепр-1
Юрий Максимов

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