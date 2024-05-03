Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Максимов піде з Дніпра-1 — Леоненко назвав причину arrow

Максимов піде з Дніпра-1 — Леоненко назвав причину

3 травня 2024 14:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Максимов піде з Дніпра-1 — Леоненко назвав причину
Тренер Максимов (ліворуч) та півзахисник Пихальонок на тренуванні. Фото: instagram.com/scdnipro1/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Дніпра-1" Юрій Максимов заявив, що може піти з команди після наступного матчу в чемпіонаті України. Експерт Віктор Леоненко назвав мотиви, які змусили наставника ухвалити це рішення.

Леоненко вважає рішення Максимова обдуманим, повідомляє FanDay.

Читайте також:

"Дніпро-1" прийматиме "Кривбас" у матчі 27 туру чемпіонату України. Головний тренер дніпровської команди Юрій Максимов пообіцяв піти у відставку, якщо його підопічні не зможуть здобути перемогу. Віктор Леоненко вважає, що цей поєдинок стане чудовим тестом для футболістів "Дніпра-1".

Юрій Максимов
Юрій Максимов під час матчу. Фото: instagram.com/scdnipro1/

Чому Максимов вирішив піти у відставку

Леоненко та Максимов знайомі з ранньої юності, що дозволяє експерту робити висновки про мотиви рішення тренера. Колишній форвард збірної України розуміє причини розчарування наставника у команді. "Дніпро-1", якого вважали претендентом на чемпіонський титул, регулярно втрачає очки навіть у тих матчах, у яких першим забиває гол.

"Я не стану жартувати над Максимовим на цю тему. Це мені смішно, а він тренер і втрачає своє здоров'я на роботі. Мабуть, у Макса накипіло, раз він так сказав. Плюс він вибуховий хлопець. Але його заява виглядає солідно. Не кожен так може, більшість тренерів треба виганяти", — розповів Леоненко.

Експерт зазначив, що тренеру треба було залишатися у "Поліссі" замість того, щоб йти працювати у "Дніпро-1".

Нагадаємо, за Віктора Циганкова боротимуться два італійські клуби.

Лунін не домовився з "Реалом" та готується до трансферу до іншого клубу. Карло Анчелотті вирішив, що українець більше не зіграє у Ла-Лізі.

Почеттино оцінив гру Мудрика у переможному матчі з "Тоттенгемом".

Хабі Алонсо несподівано заговорив про звільнення з "Баєра" після перемоги над "Ромою". 

"Барселона" влітку хоче підписати лідера "Баварії" — це пріоритетний трансфер.

спорт
футбол
УПЛ
Дніпро-1
Юрій Максимов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

25 квітня 2024

15:54 Стало відомо, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів