Максимов піде з Дніпра-1 — Леоненко назвав причину

Тренер Максимов (ліворуч) та півзахисник Пихальонок на тренуванні. Фото: instagram.com/scdnipro1/

Головний тренер "Дніпра-1" Юрій Максимов заявив, що може піти з команди після наступного матчу в чемпіонаті України. Експерт Віктор Леоненко назвав мотиви, які змусили наставника ухвалити це рішення.

Леоненко вважає рішення Максимова обдуманим, повідомляє FanDay.

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"Дніпро-1" прийматиме "Кривбас" у матчі 27 туру чемпіонату України. Головний тренер дніпровської команди Юрій Максимов пообіцяв піти у відставку, якщо його підопічні не зможуть здобути перемогу. Віктор Леоненко вважає, що цей поєдинок стане чудовим тестом для футболістів "Дніпра-1".

Юрій Максимов під час матчу. Фото: instagram.com/scdnipro1/

Чому Максимов вирішив піти у відставку

Леоненко та Максимов знайомі з ранньої юності, що дозволяє експерту робити висновки про мотиви рішення тренера. Колишній форвард збірної України розуміє причини розчарування наставника у команді. "Дніпро-1", якого вважали претендентом на чемпіонський титул, регулярно втрачає очки навіть у тих матчах, у яких першим забиває гол.

"Я не стану жартувати над Максимовим на цю тему. Це мені смішно, а він тренер і втрачає своє здоров'я на роботі. Мабуть, у Макса накипіло, раз він так сказав. Плюс він вибуховий хлопець. Але його заява виглядає солідно. Не кожен так може, більшість тренерів треба виганяти", — розповів Леоненко.

Експерт зазначив, що тренеру треба було залишатися у "Поліссі" замість того, щоб йти працювати у "Дніпро-1".

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