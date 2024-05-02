Максимов покине Дніпро-1 — є лише один шанс залишитись

Головний тренер "Дніпра-1" Юрій Максимов. Фото: "Дніпро-1"

Головний тренер "Дніпра-1" Юрій Максимов невдовзі залишить команду. Рішення можуть ухвалити 6 травня.

Про це повідомив YouTube-канал "Камон, плей".

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За словами джерела, Максимов повідомив команді, що подасть у відставку, якщо у матчі 27-го туру чемпіонату України вони не виграють матч у криворізького "Кривбасу". Нічия також призведе до звільнення спеціаліста.

Зазначимо, що завдання у "Дніпра-1" буде дуже складним, оскільки "Кривбас" у цьому матчі може достроково здобути бронзові медалі УПЛ і вони хочуть використати шанс. До того ж команда Юрія Вернидуба зараз у найкращій формі й грає дуже стабільно.

"Дніпро-1" після того пішов на зимову паузу на першій позиції, поступаючись "Кривбасу" лише за різницею забитих і пропущених м'ячів. Однак у другій половині сезону у команди Максимова всього дві перемоги, п'ять нічийних результатів та дві поразки.

Наразі "Дніпро-1" знаходиться на четвертому місці, маючи в активі 45 очок. У тих, хто їх переслідує, "Руха" — 44 бали, а у "Полісся" — 42 очки.

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