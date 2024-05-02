Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Максимов покине Дніпро-1 — є лише один шанс залишитись arrow

Максимов покине Дніпро-1 — є лише один шанс залишитись

2 травня 2024 12:55
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Максимов покине Дніпро-1 — є лише один шанс залишитись
Головний тренер "Дніпра-1" Юрій Максимов. Фото: "Дніпро-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Головний тренер "Дніпра-1" Юрій Максимов невдовзі залишить команду. Рішення можуть ухвалити 6 травня.

Про це повідомив YouTube-канал "Камон, плей".

Читайте також:

Чи розійдуться дороги Максимова та "Дніпра-1"

За словами джерела, Максимов повідомив команді, що подасть у відставку, якщо у матчі 27-го туру чемпіонату України вони не виграють матч у криворізького "Кривбасу". Нічия також призведе до звільнення спеціаліста.

Зазначимо, що завдання у "Дніпра-1" буде дуже складним, оскільки "Кривбас" у цьому матчі може достроково здобути бронзові медалі УПЛ і вони хочуть використати шанс. До того ж команда Юрія Вернидуба зараз у найкращій формі й грає дуже стабільно.

"Дніпро-1" після того пішов на зимову паузу на першій позиції, поступаючись "Кривбасу" лише за різницею забитих і пропущених м'ячів. Однак у другій половині сезону у команди Максимова всього дві перемоги, п'ять нічийних результатів та дві поразки.

Наразі "Дніпро-1" знаходиться на четвертому місці, маючи в активі 45 очок. У тих, хто їх переслідує, "Руха" — 44 бали, а у "Полісся" — 42 очки.

Нагадаємо, Мудрику не знайдуть місця на полі — відомий тренер хоче знову очолити "Челсі". 

Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря. 

"Барселона" влітку хоче підписати лідера "Баварії" — це пріоритетний трансфер.

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.

Тухель знайшов новий клуб перед матчем "Баварії" з "Реалом".

УПЛ
Дніпро-1
Кривбасс
Юрій Максимов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри