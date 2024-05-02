Максимов покине Дніпро-1 — є лише один шанс залишитись
Головний тренер "Дніпра-1" Юрій Максимов невдовзі залишить команду. Рішення можуть ухвалити 6 травня.
Про це повідомив YouTube-канал "Камон, плей".
Чи розійдуться дороги Максимова та "Дніпра-1"
За словами джерела, Максимов повідомив команді, що подасть у відставку, якщо у матчі 27-го туру чемпіонату України вони не виграють матч у криворізького "Кривбасу". Нічия також призведе до звільнення спеціаліста.
Зазначимо, що завдання у "Дніпра-1" буде дуже складним, оскільки "Кривбас" у цьому матчі може достроково здобути бронзові медалі УПЛ і вони хочуть використати шанс. До того ж команда Юрія Вернидуба зараз у найкращій формі й грає дуже стабільно.
"Дніпро-1" після того пішов на зимову паузу на першій позиції, поступаючись "Кривбасу" лише за різницею забитих і пропущених м'ячів. Однак у другій половині сезону у команди Максимова всього дві перемоги, п'ять нічийних результатів та дві поразки.
Наразі "Дніпро-1" знаходиться на четвертому місці, маючи в активі 45 очок. У тих, хто їх переслідує, "Руха" — 44 бали, а у "Полісся" — 42 очки.
Нагадаємо, Мудрику не знайдуть місця на полі — відомий тренер хоче знову очолити "Челсі".
Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря.
"Барселона" влітку хоче підписати лідера "Баварії" — це пріоритетний трансфер.
Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.
Тухель знайшов новий клуб перед матчем "Баварії" з "Реалом".
Читайте Новини.LIVE!