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Супряга та Ванат принесли Динамо дуже важку перемогу у матчі з Дніпром-1 — відео

27 квітня 2024 15:54
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Агабекян Карен
редактор
Супряга та Ванат принесли Динамо дуже важку перемогу у матчі з Дніпром-1 — відео
Владислав Ванат після забитого м'яча. Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках 25 туру чемпіонату України відбувся центральний матч. "Дніпро-1" приймав київське "Динамо".

Киянам вдалося вирвати дуже тяжку перемогу, граючи в меншості, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Дніпро-1" — "Динамо"

Останні матчі з "Дніпром-1" давалися складно для "Динамо". Матч 25-го туру не став винятком.

Першими рахунок відкрили дніпряни. На 43-й хвилині Гуцуляк відібрав м'яч у Попова та пробив Бущана.

Кияни зрівняли рахунок на початку другого тайму. Ванат під час виходу віч-на-віч впав і втратив м'яч, але першим на добиванні був Кабаєв.

"Динамо" було важко створювати моменти, а на 88-й хвилині залишилося у меншості після вилучення Тимчика.

Здавалося, що для 10-ти гравців "Динамо" тепер треба втримати хоч нічию. Проте несподівана атака на першій доданій хвилині дала результат. Супряга отримав м'яч у штрафному майданчику і віддав у центр на Ваната, якому залишалося пробити повз воротаря — 1:2. У "Дніпра-1" більше не залишалося часу зрівняти рахунок.

"Дніпро-1" — "Динамо" — 1:1

Голи: Гуцуляк, 43 - Кабаєв, 49, Ванат, 90

"Дніпро-1": Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Пасіч — Бабенко, Рубчинський (Горбунов, 84) — Мірошніченко, Лєднєв, Очеретько — Гуцуляк.

"Динамо": Бущан — Тимчик, Попов, Михавко (Дячук, 66), Вівчаренко — Андрієвський (Бражко, 59) — Ярмоленко (Волошин, 59), Шапаренко (Шепелєв, 82), Буяльський, Кабаєв (Супряга, 82) — Ванат.

Попередження: Сарапій, Мірошніченко, Сваток, Гаджиєв, Горбунов — Шапаренко, Андрієвський, Ярмоленко, Дячук

На 88-й хвилині був вилучений Олександр Тимчик ("Динамо").

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футбол
Динамо
УПЛ
Дніпро-1
Владислав Ванат
Владислав Супряга

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